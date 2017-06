Besorgt über Statement des Generalsekretärs

ADL-UNO

7. Juni 2017

«Nicht komplette und irreführende» Bemerkungen zum Sechstagekrieg.

Die Anti-Defamation League (ADL) brachte ihr Bedauern zum Ausdruck über die, wie sie sagte, «unvollständige und irreführende» Verlautbarung von Uno-Generalsekretär Antonio Guterres anlässlich des 50. Jahrestags des Sechtagekriegs von 1967. In der offiziellen Verlautbarung konzentrierte sich der Generalsekretär ausschliesslich auf die Auswirkung des Kriegs auf die Palästinenser in der Westbank und im Gazastreifen und auf die Syrer im Golan. Auf die Lieferung auch nur des geringsten Hintergrunds für den Ausbruch des Sechstagekriegs vor 50 Jahren verzichtete er jedoch. Dazu gehört auch jeder Hinweis auf die Rolle, welche die Uno in den Zeiten vor dem Kriegsausbruch gespielt hatte. Genauso wenig war in Guterres’ Statement irgendein Hinweis auf die Ursprünge des israelisch-arabischen Konflikts zu finden, speziell auf die Aggressionen der Araberstaaten, die zu Israels Präventivschlag 1967 geführt hatten. «Wir sind beunruhigt über das unvollständige Statement des Generalsekretärs zum Jahrestag des Sechstagekriegs und ersuchen ihn dringend, seine Bemerkungen zu klären», sagte der ADL-Vorsitzende Jonathan A. Greenblatt. «Während wir seinen Wunsch teilen für eine Rückkehr zu Verhandlungen im Bestreben, eine Zweistaatenlösung zu erreichen, kann dieser Jahrestag nicht in einem Vakuum gesehen werden. Es ist gröbstens irreführend, nur die andauernden Auswirkungen des Krieges zu untersuchen, dabei aber den Zusammenhang zu ignorieren, in welchem der Krieg stattgefunden hat – die kriegrische Haltung der Araberstaaten im Frühling 1967, und das Schweigen der internationalen Völkergemeinschaft angesichts dieser Drohungen, und das Scheitern der Gemeinschaft, das Recht auf freie Passage durch die internationalen Wasserwege zu gewährleisten.» Greenberg bemerkte ferner: «Seit Beginn seiner Amtszeit machte Generalsekretär Antonio Guterres eine Anzahl wichtiger Bemerkungen zur Unterstützung Israels, einschliesslich die Anerkennung der doppelten Moral, mit der Israel in der Uno behandelt wird.» Ebenfalls erwähnte die ADL die Delegitimierung des isralischen Existenzrechts, die Guterres als Antisemitismus bezeichnete. «Wir hatten gehofft», schloss die ADL ihre Ausführungen, «dass er diesen Jahrestag benutzen würde, um die palästinensische Situation zu adressieren und zu einem Frieden auf eine faire und historisch akkurate Weise aufzurufen.» [TA]