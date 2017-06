Beschädigte Herzen erfolgreich regeneriert

WEIZMANN-INSTITUT

19. Juni 2017

Hervorragende Arbeit israelischer Forscher.

Israelische Wissenschafter haben ein Molekül isoliert, das die Regenerieriung von Herzzellen fördert. Das sind laut «Times of Israel» die Resultate einer neuen Studie, die im Magazin «Nature» publiziert worden ist. Diese Entdeckung könnte Millionen von Menschen in aller Welt Hoffnung bringen, die an kardiovaskulären Krankheiten leiden. Die Studie, die vom Weizmann-Institut in Rechovot in Kooperation mit einigen anderen Schulen in Israel und den USA durchgeführt worden ist, hat den Effekt eines embryonischen Proteins auf die Herz-Regenerierung bei Erwachsenen untersucht. Während die Herz-Regenerierung bei Säugetieren in einem pränatalen Stadium beobachtet werden konnte, ist es sozusagen unmöglich, dass die «Blutpumpe» nach der Geburt heilt. Jede Beschädigung des Herzens von diesem Punkt an, sei es durch Herzattacken oder andere Krankheiten, ist irreversibel und erhöht nur das Risiko einer weiteren Degeneration und eines schliesslichen Versagens. Die Forscher haben nun ein Protein namens Agrin studiert, das in Herzen von Föten vorkommt, nach der Geburt aber betont rasch verschwindet. Die Forscher glauben nun, dass Agrin, das in dem Raum zwischen pränatalen Herzzellen sitzt, den Prozess der cardiomyocytischen Regenerierung kontrolliert. Die Wissenschafter entnahmen nun Agrin aus den Herzen neugeborener Mäuse, die das Protein während ungefähr einer Woche nach der Geburt bewahren. Darauf wurde es in verschiedenen Umgebungen getestet, wobei die Resultate höchst ermutigend waren. – Das Team hat nun in Deutschland in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München mit präklinischen Studien an grösseren Tieren begonnen. [TA]