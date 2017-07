Berufung des Todesschützen von Hebron wird abgelehnt

TEL AVIV

31. Juli 2017

Elor Azaria muss die Strafe von 18 Monaten absitzen.



Das Berufungsgericht in Tel Aviv bestätigt am Sonntag die Freiheitsstrafe gegen Elor Azaria

Ein israelisches Militärgericht wies am Sonntag die Berufung Elor Azarias zurück, der letztes Jahr in Hebron einen handlungsunfähigen palästinensischen Terroristen erschossen hatte. Das Gericht wies auch die Berufung der Staatsanwaltschaft zurück, die ein härteres Urteil gefordert hatte. Damit bleibt das ursprüngliche Urteil von 18 Monaten Gefängnis für Totschlag in Kraft. Nach der Verlesung des Urteils, die drei Stunden in Anspruch nahm, sagten Vereidigungsminister Avigdor Lieberman und Bildungsminister Naftali Bennett, das Verdikt sollte respektiert werden und die Familie Azaria sollte darauf verzichten, eine weitere Berufung einzulegen. Stattdessen empfehlen die beiden Minister den Leuten um Elor Azaria, bei IDF-Generalstabschef Gadi Eisenkot oder bei Staatspräsident Reuven Rivlin ein Gnadengesuch einzureichen. Vor der Urteilsverkündung hatten Azarias Anwälte und der Militär-Staatsanwalt vergeblich versucht, zu einem Kompromis zu gelangen. Ein Gnadengesuch hat in jedem Fall nur dann Chancen auf Erfolg, wenn Elor Azaria die Verantwortung für seine Handlungsweise auf sich nimmt. Zu den Befürwortern einer Begnadigung von Azaria, der inzwischen seinen aktiven Militärdienst beendet hat, zählt auch Regierungschef Netanyahu. [TA]