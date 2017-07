Bern zeigt erste Werke aus Gurlitt-Kunstfund

BERN

Anna Rieder, 14. Juli 2017

Vergangene Woche trafen 150 Gemälde aus der millionenschweren Sammlung, die Cornelius Gurlitt von seinem Vater geerbt hatte, im Berner Kunstmuseum ein. Der 2014 gestorbene Sohn von Hitlers Kunsthändler Hildebrand Gurlitt hatte das Berner Museum als Universalerben eingesetzt. Spekuliert wird, dass Gurlitt Kontakt zu einem Onkel in der Schweiz hatte und so eine Beziehung zur Schweiz entstand. In einer Nachtaktion und am Freitagvormittag wurden die Gemälde ausgepackt, um sie einer Auswahl von Medienrepräsentanten zu zeigen. Alle Werke sind in gutem Zustand. Gezeigt wurden unter anderem Gemälde von Otto Dix, Emil Nolde, August Macke, Ernst Ludwig Kirchner und Otto Mueller. Am 18. August sollen zwei Restaurierungsateliers des Berner Kunstmuseums für ausgewählte Medienvertreter geöffnet werden. Anfang November soll dann ein Teil der Sammlung bei einer Doppelausstellung «Bestandsaufnahme Gurlitt. Entartete Kunst – Beschlagnahmt und verkauft» in Bern und Bonn gezeigt werden. Um dem historischen Aspekt in der Ausstellung gerecht zu werden, arbeitet das Kunstmuseum mit Historikern sowie mit der Hochschule der Künste in Bern zusammen. Noch ist ungeklärt, wie viele Werke aus dem Gurlitt-Nachlass NS-Raubkunst sind. Bislang wurden fünf Werke als Raubkunst identifiziert. In die Schweiz kommen nur Werke ohne Verdachtsmomente. Da die Gemälde in den 1930er-Jahren aus Museen konfisziert wurden, könnten deutscher Museen versuchen, Herausgabeansprüche geltend zu machen. Das Kunstmuseum Bern würde diese Museen bei Leihgaben bevorzugt behandeln.