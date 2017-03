Bericht des Staatskontrolleurs dürfte Auswirkungen haben

JERUSALEM

1. März 2017

200 Seiten über den Gazakrieg von 2014 voller Kritik an den politischen und militärischen Spitzen.

Wer die Quintessenz des am Dienstag Nachmittag von Staatskontrolleur Joseph Shapira veröffentlichten Berichts über den Gazakrieg vom Sommer 2014 zusammenfasst, gelangt rasch zu einigen für die Betroffenen eher peinlichen Schlussfolgerungen. Zwar empfiehlt Shapira keine persönlichen Konsequenzen für die vor bald drei Jahren (und teils heute noch) an der politischen und militärischen Spitze Israels schaltenden und waltenden Persönlichkeiten, doch die Erkenntnisse des Staatskontrolleurs lassen effektiv für die Verantwortlichen nur wenige Alternativen übrig. Kurze Zeit nach der Publikation des Berichts ist Eines bereits sonnenklar: Politiker, die mit Hilfe des Berichts über den Gazakrieg von 2014 eine Regierungskrise mit anschliessendem Sturz der heutigen Koalition provozieren wollen, haben die schlagenden Argumente dazu auf einem silbernen Tablett serviert erhalten. Fragt sich nur, ob sie zum Einen verstehen, dieses «Geschenk» sachdienlich zu nutzen, und ob sie zum Anderen über den nötig langen politischen Atem verfügen, um nicht nur eine Regierung zu stürzen sondern auch eine bessere Alternative auf die Beine zu stellen.

Einige der zentralen Erkenntnisse aus Joseph Shapiras «Kriegsbericht»:

Während Monaten vor der israelischen Militäroperation im Sommer 2014 im Gazastreifen verbargen die politischen, militärischen und Geheimdienst-Spitzen des Staates vor dem Sicherheitskabinett Informationen über eine mögliche strategische Attacke durch die Hamas. Entsprechende Informationen erreichten das Kabinett erst anfangs Juli 2014, buchstäblich wenige Stunden bevor das Kabinett eine IDF-Operation zur Vereitelung der strategischen Attacke hätte absegnen sollen.

Der Staatskontrolleur kam ferner zum Schluss, dass Netanyahu, der damalige Verteidigungsminister Moshe Yaalon und Mitglieder des Sicherheitskabinetts im Jahr vor Kriegsausbruch am 7. Juli 2014 die Möglichkeit diplomatischer Schritte im Bestreben, die Eskalation der Feindseligkeiten im Gazastreifen zu stoppen, nicht evaluierten. Die Regierung besass weder eine Politik noch Strategien bezüglich des Streifens, und in den 16 Monaten zwischen der Regierungsbildung und dem Kriegsausbruch im Juli 2014 hat das Sicherheitskabinett keine einzige seriöse Debatte über den Gazastreifen abgehalten, in der etwa die laufende Verschlechterung der humanitären Bedingungen besprochen worden wären.

Der IDF ist es sodann nicht gelungen, die Vernichtung der Hamas-Offensivtunnels zu verwirklichen, eines seiner zentralen Ziele. Im Gegenteil: Heute existierend mindestens noch 15 grenzunterschreitende solche Tunnels. Trotz der militärischen Überlegenheit zerstörte Israel im Krieg nur die Hälfte aller palästinensischen Tunnels. Die Luftwaffe erwies sich als nicht in der Lage, die Tunnels aus der Luft zu zerstören. Erst Monate nach Kriegsende, genauer anfangs 2015 machten die israelischen Geheimdienste das Thema der Tunnels zu ihrer Spitzenpriorität. Obwohl Netanyahu und das Verteidigungsestablishment die Tunnels dem Land gegenüber als «strategische Gefahr» hingestellt hatten, wurden sie nicht als Bestandteil von zentralen Geheimdienstmissionen definiert. Überhaupt sprach Joseph Shapira in seinem Bericht von «bedeutenden Geheimdienstlücken» über die Hamas in Gaza. Die Kritik des Staatskontrolleurs gipfelt in der Erkenntnis, dass die Suche nach einer technologischen Lösung zur Lokalisierung der Tunnels während Jahren betrieben, dass aber die Umsetzung eines solchen Systems in die Tat von den IDF extrem langsam vorangetrieben worden sei. Mitte 2016 war das System erst teilweise in Betrieb, und gegenwärtig arbeite man noch an seiner Vollendung! [JU]