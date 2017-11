Benefiz-Essen von Culturescapes

BASEL

24. November 2017

Das Kulturfestival Culturescapes setzt seinen Fokus zurzeit auf das Land Griechenland. Am letzten Festival-Wochenende laden die Organisatoren zum Benefiz-Gastmahl «Symposion» mit Rembetiko und Philosophie zu Gunsten von «Help for Refugees Basel » ein. Die wörtliche Übersetzung von Symposion lautet: «gemeinsames, geselliges Trinken». Nach Vorbild des platonischen Gastmahls, wo unter anderen Phaidros, Agathon und Sokrates an einer reich gedeckten Tafel über «Eros» und den scheinbaren Widerspruch der körperlichen und geistigen Liebe debattierten, kocht Stavros Chrysafidis nach zweimonatiger Residency in der Markthalle Basel und im «Klara» zugunsten der Basler Hilfsorganisation Help for Refugees Basel in der Druckereihalle im Ackermannshof ein mehrgängiges griechisches Menü. Niggi Ulrich führt durch den Abend und moderiert die philosophischen, politischen und musikalischen Inputs von Basler Griechenland-Liebhabern. Zudem werden Überraschungsgäste aus dem Festivalprogramm auftreten. Umrahmt wird der Abend mit Rembetiko-Klängen. Der Abend kostet 120 Franken pro Person (inkl. Getränke), eine Anmeldung bis spätestens 29. November ist erforderlich an anmeldung@philosophicum.ch.

Samstag, 2. Dezember, 20 Uhr, Philosophicum, St. Johanns-Vorstadt 19–21, Basel. www.philosophicum.ch