Ben Cowen beim Gleitfliegen tödlich verunfallt

AUSTRALIEN

12. Januar 2017

Ein Unternehmer und jüdischer Gemeindeführer «down under».

Beim Gleitfliegen – er weilte mit seiner Familie in den Ferien – ist Ben Cowen, 50, ein Unternehmer und jüdischer Gemeindeführer in Australien, tödlich verunfallt. Cowen, das jüngste Kind des verstorbenen General-Gouverneur Zelman Cowen, geriet am Sonntag in eine starke Windströmung und verlor die Kontrolle über seinen Gleiter. Der als begeisterter Abenteurer bekannte Mann war der Gründer der Anaconda-Kette von Läden für Campingausrüstung und andere Utensilien für die Aktivitäten in freier Natur. Als er sich auf die Investmentberatung konzentrierte, verkaufte er seine Ladenkette allerdings in den späten 2000er Jahren und gründete Edison Partners, eine Boutique-Beratungsfirma, in der er sich vor allem mit Fusionen und Aufkäufen beschäftigte, aber auch als Anwalt und Investmentbanker arbeitete. Rabbi Shimon Cowen sagte gegenüber den australischen Medien, sein Bruder sei von einem «sehr kühnen Geist» beseelt gewesen. «Er war ein Mensch der freien Natur, der mit seiner Familie campen ging und sehr ausgetüftelte Ausflüge plante», erinnerte sich Rabbi Cowen. Ben Cowens jüdische Gemeindeaktivitäten schlossen den United Israel Appeal ein, die Victorian Jewish Community Security Group und die King David Schule in Melbourne. Zelman Cowen, sein Vater, der 2011 verstorbene zweite jüdische Generalgouverneur von Australien, war 1976 zum Ritter geschlagen worden. [TA]