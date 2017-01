Belastende Tonbandaufnahmen?

ISRAEL

9. Januar 2017

Medienberichte über neue Beweise gegen Premier Netanyahu.

In israelischen Medien wird in den letzten Tagen verschiedentlich darüber spekuliert, ob die Korruptionsuntersuchungen gegen Premierminister Binyamin Netanyahu letztlich dessen Rücktritt unausweichlich machen werden. Möglicherweise verbirgt sich hinter solchen Fragen nicht selten das Wunschdenken politischer Gegner des israelischen Regierungschefs, doch Enthüllungen der letzten Tage lassen es zumindest als wahrscheinlich erscheinen, dass die Lage des Premiers zusehends unangenehmer werden dürfte. So schrieb «Haaretz» am Sonntag, dass Verdachtsmomente in der zentralen, Netanyahu involvierenden Korruptionsaffäre bekräftigt würden durch eine Tonbandaufnahme, die angebliche Kontakte zwischen dem Premier und einem Geschäftsmann (dem Verleger Arnon Mozey von «Yediot Achronot») hinsichtlich beidseitiger Profite dokumentieren soll. Im Mittelpunkt der Affäre sollen Beweise stehen für die Unterstützung durch Mozez, die Netanyahu helfen soll, im Amt zu verbleiben. Im Gegenzug soll der Premier dem Medien-Tycoon Arnon Mozez «riesige finanzielle Gewinne» zugesichert haben. Der Fall, um den es hier geht – man hat ihn inzwischen als «Fall 2000» getauft – wurde bereits im letzten Frühling Generalstaatsanwalt Avivhai Mendelblit zur Kenntnis gebracht. Nach einigen Monaten der Überlegungen gelangte er zum Schluss, dass die Affäre «seriös» sei. Es folgten bis jetzt zwei Verhöre des Premiers unter Warnung – die Sitzung vom Freitag dauerte fünf Stunden – und möglicherweise kommt es zu weiteren Verhören. Inzwischen macht es mehr und mehr den Anschein, als ob die Vorwürfe gegen den Premier, von Freunden teure Zigarren für mehrere hunderttausend Schekel entgegengenommen zu haben, den Verhörbeamten nur als Vorwand dienen, um Netanyahu in schwerer wiegenden Punkten auf den Zahn zu fühlen, deren Einzelheiten der Öffentlichkeit bisher noch vorenthalten geblieben sind. Pikant ist der Umstand, dass Mozez als der grösste Konkurrent des Casino-Zaren Sheldon Adelson gilt, der auch in Israels Medien investiert hat, vor allem in dem seit neuneinhalb Jahren in Israel erscheinenden Gratisblatt «Israel Hajom», das der Volksmund schon lange nur noch «Bibipaper» nennt. Dem Vernehmen nach soll Netanyahu Mozez zugesichert haben, die Auflage das Gratisblatts zu begrenzen, während Mozez im Gegenzug dem Premierminister zugesagt haben soll, dessen bis jetzt negatives, oft bissig-kritisches Image in der Berichterstattung von «Yediot» aufzupolieren. Letzte Woche ist Mozez, wie jetzt bekannt wurde, in der Korruptionssache ebenfalls verhört, unter gewissen Auflagen aber wieder freigelassen worden.

In israelischen Medien wird in den letzten Tagen verschiedentlich darüber spekuliert, ob die Korruptionsuntersuchungen gegen Premierminister Binyamin Netanyahu letztlich dessen Rücktritt unausweichlich machen werden. Möglicherweise verbirgt sich hinter solchen Fragen nicht selten das Wunschdenken politischer Gegner des israelischen Regierungschefs, doch Enthüllungen der letzten Tage lassen es zumindest als wahrscheinlich erscheinen, dass die Lage des Premiers zusehends unangenehmer werden dürfte. So schrieb «Haaretz» am Sonntag, dass Verdachtsmomente in der zentralen, Netanyahu involvierenden Korruptionsaffäre bekräftigt würden durch eine Tonbandaufnahme, die angebliche Kontakte zwischen dem Premier und einem Geschäftsmann (dem Verleger Arnon Mozey von «Yediot Achronot») hinsichtlich beidseitiger Profite dokumentieren soll. Im Mittelpunkt der Affäre sollen Beweise stehen für die Unterstützung durch Mozez, die Netanyahu helfen soll, im Amt zu verbleiben. Im Gegenzug soll der Premier dem Medien-Tycoon Arnon Mozez «riesige finanzielle Gewinne» zugesichert haben. Der Fall, um den es hier geht – man hat ihn inzwischen als «Fall 2000» getauft – wurde bereits im letzten Frühling Generalstaatsanwalt Avivhai Mendelblit zur Kenntnis gebracht. Nach einigen Monaten der Überlegungen gelangte er zum Schluss, dass die Affäre «seriös» sei. Es folgten bis jetzt zwei Verhöre des Premiers unter Warnung – die Sitzung vom Freitag dauerte fünf Stunden – und möglicherweise kommt es zu weiteren Verhören. Inzwischen macht es mehr und mehr den Anschein, als ob die Vorwürfe gegen den Premier, von Freunden teure Zigarren für mehrere hunderttausend Schekel entgegengenommen zu haben, den Verhörbeamten nur als Vorwand dienen, um Netanyahu in schwerer wiegenden Punkten auf den Zahn zu fühlen, deren Einzelheiten der Öffentlichkeit bisher noch vorenthalten geblieben sind. Pikant ist der Umstand, dass Mozez als der grösste Konkurrent des Casino-Zaren Sheldon Adelson gilt, der auch in Israels Medien investiert hat, vor allem in dem seit neuneinhalb Jahren in Israel erscheinenden Gratisblatt «Israel Hajom», das der Volksmund schon lange nur noch «Bibipaper» nennt. Dem Vernehmen nach soll Netanyahu Mozez zugesichert haben, die Auflage das Gratisblatts zu begrenzen, während Mozez im Gegenzug dem Premierminister zugesagt haben soll, dessen bis jetzt negatives, oft bissig-kritisches Image in der Berichterstattung von «Yediot» aufzupolieren. Letzte Woche ist Mozez, wie jetzt bekannt wurde, in der Korruptionssache ebenfalls verhört, unter gewissen Auflagen aber wieder freigelassen worden.

Noch während der Kampagne für die letzten Knessetwahlen warf Netanyahu Mozez persönlich vor, eine «systematische Schmierenkampagne» gegen einen amtierenden Premierminister (gegen ihn selber also) orchestriert zu haben in der Absicht, die Regierung in Israel auszuwechseln im Interesse «offensichtlicher Geschäftsinteressen und persönlicher Profite». Was genau die Enthüllungen aus dem Dreieck Netanyahu-Adelson-Mozez noch bringen und was die Staatsanwälte des Landes daraus machen werden, ist nicht klar. Eines scheint sich aber herauszukristallisieren: «Nicht nur Politiker, sondern vielleicht auch ein alteingesessenes Medienprodukt, auf das man sich während Jahrzehnten als Wachhund für die Aufgabe verlassen hatte, die Führer in Schach zu halten, war möglicherweise selber bereit, sich zu verkaufen und mit einem machthungrigen Premier zusammenzuspannen», wie «Haaretz» es formulierte. Sollte das geflügelte Wort vom Rauch, den es ohne Feuer nicht geben kann, auch nur teilweise der Wahrheit entsprechen, dürften oder müssten in Israel über kurz oder lang Köpfe rollen und Institutionen zittern. [JU]