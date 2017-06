LONDON

14. Juni 2017

Bürgermeister Sadiq Khan konsultierte israelische Stellen.

Sadiq Khan, der muslimische Bürgermeister von London, enthüllte in einem am Dienstag veröffentlichten Interview, dass er sich im Anschluss an die Terroranschläge von London und Manchester mit israelischen Offiziellen beraten hat, was die Bekämpfung des urbanen Terrorismus betrifft. Gegenüber der in London ansässigen Jewish News sagte der Bürgermeister, sein Büro und anti-Terror-Offizielle der Metropolitan Police hätten die entsprechenden Stellen in Israel kontaktiert. Im Anschluss an diese Unterredungen hat die Londoner Polizei neue Massnahmen ergriffen, einschliesslich die Postierung von Betonblöcken an strategisch wichtigen Stellen der London Bridge. Solche Blöcke werden in Israel bereits seit längerer Zeit für ähnliche Zwecke eingesetzt. Bürgermeister Khan wies sodann auch darauf hin, dass sich im Anschluss an die Anschläge Hassverbrechen wesentlich zugenommen hätten. Die Polizei würde gegenüber solchen Verbrechen das Prinzip der «Null-Toleranz» anwenden. Sadiq Khan sprach am Sonntagabend vor rund 1000 Gästen am Jahresdinner von «Jewish Care» in London, wobei er massiven Applaus auf offener Szene erhielt. Während seiner Rede verpflichtete er sich, seinen «ganzen Einfluss» auf die Versuche zu verwenden, die Kluft zwischen der jüdischen Gemeinde und seiner Labour-Partei zu überbrücken, die im Verruf steht, institutionellen Antisemitismus zu praktizieren. [TA]