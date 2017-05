Beim ersten Lied setzten die Wehen ein

TEL AVIV

9. Mai 2017

Justin Bieber Konzert in Israel.

Der berühmte Pop-Star Justin Bieber hatte gerade erst sein Konzert im Tel Aviver Hayarkon-Park vor 50000 Fans mit einem Lied eröffnet, als bei einer 23-jährigen, hochschwangeren Besucherin die Wehen einsetzten. Allerdings sollte erwähnt werden, dass die ultra-orthodoxe Reut Ziskind aus Bne Berak mit ihrem Geburtstermin bereits drei Wochen im Verzug gewesen ist. Nachdem ihr Wasser gebrochen war, bat sie das herbeigeeilte Sanitätspersonal vergeblich, sie bis zum Ende des Konzerts im Park zu belassen. Die Helfer kannten keine Witze, sonden transportierten die Frau in aller Eile ins Medizinische Zentrum Ma’yanei Hayeshua in Bne Berak, wo Reut wenig später einem gesunden Mädchen das Leben schenkte. «Als ich die Eintrittskarten kaufte», sagte die junge Frau gegenüber «Times of Israel», «war ich sicher, dass ich vor oder nach der Vorstellung gebären würde. Nie kam mir in den Sinn, dass sich das effektiv während Justins Vorstellung zutragen würde.» AmMorgen vor dem Konzert fühlte Reut Ziskind sich etwas unwohl, doch wollte sie deswegen den Auftritt ihres Idols nicht verpassen. Doch kaum hatte Bieber mit seinem ersten Song begonnen, da brach auch schon das Wasser. – Nach 2011 war das letztwöchige Konzert Justin Biebers zweiter Auftritt in Israel. Das Publikum setzte sich vorwiegend aus Mädchen im Teenageralter und jungen Frauen zusammen, wobei der starke Anteil aud dem orthodoxen Lager augenfällig war. «Sie machen sich keine Vorstellung, wieviele ultra-orthodoxe Frauen richtiggehend vernarrt sind in Justin Bieber», gestand Reut Ziskind. Und noch etwas liess sie durchblicken: Hätten sie einem Jungen das Leben geschenkt, hätte sie ihm («selbstverständlich») den Namen Justin gegeben. Die Tochter wird sich aber mit dem Namen Hadar bescheiden müssen. [TA]