«Bei Botschaftsverlegung würden wir Anerkennung Israels annullieren»

PLO-WARNUNG

22. Dezember 2016

Chefunterhändler Erekat: «Auch Zweistaatenlösung wäre tot.»

Sollte die neue US-Administration unter Donald Trump die amerikanische Botschaft tatsächlich von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen, würde die PLO ihre Anerkennung Israels widerrufen, das Kozept der Zweistaatenlösung würde der Vergangenheit angehören, und jeden Hoffnung auf einen israelisch-palästinensischen Frieden in der Zukunft würde verpuffen. Diese Warnung äusserte der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erekat. Am einer Konferenz in Washington zitierte er von einer Liste, welche, wie er sagte, die Folgen für den Fall aufführte, dass der designierte Präsident Donald Trump sein Wahlversprechen wahrmachen sollte und die US-Botschaft effektiv verlegen. Er selber würde, so meinte Erekat, unverzüglich als palästinensischer Chefunterhändler demissionieren, während die PLO ihre Anerkennung Israels sowie alle bis dahin mit Israel unterzeichneten Vereinbarungen widerrufen würde. Ferner würden laut Erekat alle amerikanischen Botschaften in der arabischen Welt gezwungen sein, ihre Tore schliessen zu müssen, und zwar nicht unbedingt, weil die arabischen Führer sie dazu zwingen sollten, sondern weil die erregte Öffentlichkeit in der arabischen Welt das weitere Funktionieren der Botschaften nicht «gestatten» würde. Erekat verurteilte auch die Nominierung David Friedmans, 57, zum neuen US-Botschafter in Israel, weil der Diplomat seinen Wunsch geäussert habe, von Jerusalem aus zu arbeiten und wegen seiner Unterstützung des israelischen Siedlungswerks. Nach Ansicht des Chefunterhändlers sollte Trump viel eher die Annektierung Ostjerusalems durch Israel für «null und nichtig» erklären und die Verhandlungen über alle zentralen Themen, Jerusalem und die Errichtung eines Palästinenserstaats entlang der Linien von 1967 neben Israel eingeschlossen, wieder beleben. [JU]