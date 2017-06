«Behörden haben Mord an jüdischer Frau durch Muslim vertuscht»

PARIS

12. Juni 2017

17 Intellektuelle Franzosen protestieren gegen Auslassung von Antisemitismus aus Anklageschrift.

Frédérique Pies, eine belgische Abgeordnete des Europa-Parlaments, und 17 prominente französische Intellektuelle haben gegen die Auslassung des Antisemitismus von einem Anklageentwurf gegen einen Muslim protestiert, der seine jüdische Nachbarin ermordet hatte. Während einer Rede vor dem Parlament kritisierte Ries die Art und Weise, wie die französischen Behörden den Zwischenfall vom 4. April untersuchten, als die 66-jährige Sarah Halimi gequält und dann aus ihrer im dritten Stockwerk gelegenen Wohnung geworfen wurde, vermutlich von dem im gleichen Gebäude wohnenden Kobili Traore. «Die französischen Behörden haben ihre Ermordung mit eisigem Schweigen behandelt», sagte die jüdische Ries. Damit spielte sie auf die Tatsache an, dass Traore, der kein psychischen Probleme hatte, in eine psychiatrische Institution eingewiesen und keines Hassverbrechens beschuldigt worden ist. Dies trotz der Beweise, die darauf hinwiesen, dass er Frau Halimk getötet habe, weil sie jüdisch war. Letzte Woche publizierten 17 französische Intellektuelle, darunter der Historiker Georges Bensoussan und der Philosoph Alain Finkielkraut, eine scharfe Kritik gegen die Art und Weise, wie die französischen Behörden und Medien den Fall behandelten. «Wir verlangen, dass die ganze Wahrheit über den Mord an Sarah Halimians Tageslicht kommt», schrieben die Intellektuellen. Viele französische Juden glauben, dass die Behörden den mutmaslsichen Mord an Sarah Halimi vertuscht hatten, um zu verhindern, dass die Affäre vor den Präsidentschaftswahlen zu Kanonenfutter für Marine Le Pens rechtsextremer Partei werden würde. [TA]