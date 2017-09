ALEXANDER LAPSHIN

15. September 2017

Mit sofortiger Wirkung ist der israelische Blogger Alexander Lapshin am Montag vom aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev begnadigt worden.

Für die Einreise in die umstrittene Region Nagorno-Karabach war der 40-Jährige zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Der Blogger ist ein israelisch-russischer Doppelbürger. Am 15. Dezember war er in der weisssrussischen Hauptstadt Minsk auf Ersuchen der aserbaidschaischen Behörden verhaftet worden. Die Behörden verlangten seine Auslieferung. Die Sache scheint recht kompliziert gewesen zu sein, kam es zu Lapshins Verhaftung doch genau einen Tag nachdem Israels Regierungschef Binyamin Netanyahu Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, eine Visite abgestattet hatte. Im Februar lieferte Weissrussland den Mann an Aserbaidschan aus, wo er seither in Haft war. Lapshin war wegen verschiedener Reisen verhaftet worden, die er in der Vergangenheit in die von Armenien kontrollierte Provinz Nagorno-Karabach gemacht hatte. Die Regierung in Baku behauptet ihrerseits, Souveränität über die Provinz auszuüben. Lapshin war zudem zur Last gelegt worden, auf seinem Blog in russischer Sprache Kritik an Aserbaidschan und dessen Präsidenten geübt zu haben. Bei seinem Prozess im vergangenen Juli in Baku sagte Lapshin zu seiner Verteidigung, er habe einen «touristischen Artikel» geschrieben. «Mein Post im Blog handelte von meinen Erfahrungen als Tourist, er war kein politischer Kommentar.» Nun ist er wieder auf freiem Fuss. JU