JÜDISCHER WELTKONGRESS

17. Januar 2017

Harsche Kritik des JWK-Präsidenten an der Pariser Nahostkonferenz.

Ronald S. Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses (JWK) beklagt die Pariser Nahost-Friedenskonferenz als «bedeutungslos und irreführend» und fügt hinzu: «Will die internationale Völkergemeinschaft einen produktiven Friedensprozess sehen, muss sie aufhören mit ihren wiederholten einseitigen Forderungen an Israel und muss die Realitäten im Felde anerkennen.» Man müsse sich fragen, was Frankreich und die über 70 in Paris vertretenen ausländischen Staaten und Organisationen sich von einem solchen Gipfel tatsächlich erhofften. Sowohl Israel als auch die Palästinenser hätten die zahllosen internationalen Forderungen zur Rückkehr an den Verhandlungstisch gehört, und sowohl Israel als auch die Palästinenser seien sich der Tatsache voll bewusst, dass die Zweistaatenlösung die einzige lebensfähige Option für einen dauerhaften Frieden sei. Israel, so betonte Lauder, habe wiederholt seine Bereitschaft unterstrichen, ohne Vorbedingungen an den Verhandlungstisch zurückzukehren und warte nur darauf, dass die Palästinenser dieser Formel ebenfalls zustimmten. «Frankreich versucht, sich als Vemittler in diesem Friedensprozess zu präsentieren», meinte der JWK-Präsident, «doch es unterstützt auch, zusammen mit so vielen anderen Teilnehmern an dem Gipfel vom Sonntag, zahllose anti-israelische Entscheidungen der Uno. Einschliesslich jenen, die bestrebt sind, Israel externe und unvernünftige Forderungen aufzuzwingen, wie beispielsweise die jüngste Resolution 2334 des Sicherheitsrates.» [TA]