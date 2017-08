Baut Iran Waffenfabrik in Syrien?

BANIYAS

16. August 2017

Besorgnis erregender Bericht des 2. israelischen TV-Programms.

Bilder, die am Dienstagabend erstmals vom 2. TV-Kanal in Israel gezeigt wurden, und die von imageSat stammen, der Firma, die den israelischen Satelliten EROS-B betreibt, enthüllen erstmals Details über eine sich angeblich im Bau befindliche Produktionsstätte für Scud-Raketen in Nord-Syrien. Eine Analyse der Bilder fördert lau dem TV-Bericht die Wahrscheinlichkeit zu Tage, dass die unweit der syrischen Küste entstehende Fabrik in ihrem Konzept dem Bau einer iranische Raketenfabrik bei Teheran sehr ähnlich sieht. Die bereits weit fortgeschrittenen Bauarbeiten weisen auf unterirdische Aufbewahrungskapazitäten der entstehenden Fabrik hin, die sich im Wadi Jahannam unweit der Küstenstadt Baniyas im nördlichen Syrien befindet. Laut dem israelischen TV-Bericht ist mit dem Bau vor etwa einem Jahr begonnen worden, und spätestens in einem weiteren Jahr soll die Fabrik betriebsbereit sein. Israelische Geheimdienstberichte schliessen laut der TV-Story nicht aus, dass sich zum Zweck der Bauarbeiten viele iranische Experten in Syrien aufhalten. TA