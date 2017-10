Barometer der französischen Gesellschaft

STANDPUNKT

Anna-Patricia Kahn, 11. Oktober 2017

In diesem Jahr ist Frankreich Gastland bei der Frankfurter Buchmesse. Die Gelegenheit für viele Verleger, in diesen schwierigen Zeiten über die Stimmungen der «Grande Nation» nachzudenken: Frankreich, das Land von Präsident Macron und Voltaire, scheint für Betrachter in Europa ein Rätsel zu bleiben.

Derzeit spielt sich allerdings mit dem Prozess zum Fall «Merah» ein Ereignis ab, das in der Regel als Lokalereignis abgebucht wird und aber letztlich Barometer ist, um über die Folgen nachzudenken, die die terroristische Bedrohung für Frankreich und die jüdischen und muslimischen Gemeinden darstellt.

Im März 2012 tötete Mohamed Merah drei Soldaten, einen Lehrer und drei Kinder der jüdischen Ozar-Hatorah-Schule in Toulouse, bevor er nach einer 32-stündigen Belagerung durch die Sondereinheiten der Polizei erschossen wurde.

Der Prozess gegen den «grossen» Bruder Abdelkader Merah, aber auch seinen Freund Fettah Malki, die beide der Komplizenschaft beschuldigt wurden, eröffnete am 2. Oktober vor einem Pariser Gericht. Ein einzigartiger Prozess seiner Art: einzigartig, weil das Massaker von Toulouse den Anfang einer Reihe von Angriffen in Frankreich bildete, die mörderischer waren als die anderen. Der vorsätzliche brutale Mord an jüdischen Kindern in einer Schule und an Sicherheitsleuten war der Auftakt eines schmerzlichen Erwachens: Der Terror hatte sich in den französischen Alltag zurückgemeldet. Die grossen kollektiven Massen, die «wir haben keine Angst» versichern, können nichts tun. Manche behaupten schon, die Terroristen hätten das Schlimmste geschafft, nämlich im Alltag im Kopf präsent zu sein.

Was kann eine Klage gegen Wahnsinn und Angst ausrichten? Das Hauptproblem ist juristisch: Man muss die Rollen, die der Bruder und der Freund des Terroristen spielten, bestimmen. Abdelkader wird beschuldigt, seinen Bruder Mohammed indoktriniert und die Vorbereitung der Verbrechen erleichtert zu haben, indem er ihm geholfen hat, den während der Ereignisse benutzten Motorroller zu stehlen. Fettah Malki wird die Bereitstellung einer kugelsicheren Weste, eines Maschinengewehrs und von Munition vorgeworfen. Die beiden Männer haben die Fakten anerkannt, bestritten aber, die kriminellen Absichten von Mohamed Merah gekannt zu haben. Dieser Prozess ist notwendig, weil er Fehler aufdecken kann, so etwa Versäumnisse der Polizei und der Nachrichtendienste, die seit Beginn der Untersuchungen und im Umgang mit dem Fall geschehen sind. Doch ist es naturgemäss unmöglich, wie es die Zeitung «Le Monde» schrieb, den Killer aus-reichend zu bestrafen, den Familien der Opfer gerecht zu werden oder zu erklären, wie eine liberale und demokratische Gesellschaft soweit kommen konnte.

Zum Vorschein kommt vieles ausserhalb des Prozesses, in der Art und Weise, wie Familien von Opfern und Angeklagten miteinander verkehren, aber auch in den Berichten über den Prozess, in denen man eine Bestandsaufnahme des moralischen Zustandes und der politischen Situation Frankreichs (und der Welt) lesen kann, die durch den mörderischen Wahnsinn der Islamisten völlig überfordert sind. Da gibt es etwa jene Polizisten bzw. Untersuchungsbehörden, deren Aussagen sich widersprechen und die unter dem Deckmantel der Anonymität behaupten, Merah sei «ein einsamer Wolf». Eine These, die der Verteidigung der Angeklagten dienen und sie den Vorteil einer nachgiebigen Justiz geniessen lassen könnte.

Der Chef der Spezialeinheiten der französischen Polizei zur Bekämpfung des Terrorismus RAID, Amaury de Hauteclocque, erzählt, wie Merah während der Verhandlung seine Handlungen mit der Begründung rechtfertigte, dass «Frankreich in Afghanistan Araber und Israel Palästinenser» tötet. Hauteclocque fand kein Wort des Bedauerns für die Opfer, aber keine Stimme der Empörung erhebt sich deswegen.

Analysieren, ans Licht holen, was den Terror möglich gemacht hat, ist nicht Aufgabe der Justiz, aber es sollte parallel dazu dienen, nicht nur für ein wirkliches Verständnis, sondern vor allem für eine Veränderung der verantwortlichen Autoritäten dienen. Wenn dies, wie ich es befürchte, nicht der Fall ist, wird dieser Prozess das Gefühl der Hilflosigkeit betonen, das jeden Tag ein bisschen mehr Polizisten und normale Bürger befällt.

Im Gerichtssaal finden sich bis zum 5. November jeden Tag die Eltern der Opfer und der beiden Angeklagten ein. Während Samuel Sandler, Vater von Jonathan (30 Jahre), Grossvater von Arieh (5 Jahre) und Gabriel (3 Jahre) aus «Pflichtgefühl» teilnimmt und gemäss eigenen Aussagen nichts von dem Prozess erwartet, schwört die Mutter der zwei Merah-Brüder, dass ihre Söhne unschuldig seien und schickt Küsse an ihren leidenschafts- losen Ältesten auf der Anklagebank. Eine schwer zu ertragende Szenerie, die nur das Gefühl untermauern kann, dass ein kommunitarischer Rückzug bereits vollzogen ist, dass das Frankreich von Rousseau und Voltaire in einander fremde Gruppen gespalten ist.

In seiner berühmten Abhandlung über die Toleranz wendet Voltaire sich im Jahr 1763 nicht an die Menschen, sondern an Gott und fleht ihn an: «Dass diejenigen, die ihr Kleid mit einem weissen Tuch bedecken, um zu sagen, dass man dich lieben muss, nicht diejenigen hassen, die dasselbe sagen unter einem Mantel aus schwarzer Wolle.» Das Echo des grossen Mannes ist in der «Salle Voltaire» der Justizgerichte von Paris kaum wahrnehmbar. Aber in den kommenden Wochen wird man Vergangenheit und Gegenwart Frankreichs beurteilen.

Anna-Patricia Kahn ist französische Publizistin und Galeristin.