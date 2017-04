Bannon und Kushner sollen sich vertragen

TRUMP REGIERUNG

9. April 2017

Beschwingt von seinem Tomahawk-Angriff auf Syrien, will Donald Trump auch im Weissen Haus durchgreifen. Er hat Schwiegersohn und Chefberater angewiesen, das Kriegsbeil zu begraben.

Mit dem Militärschlag auf eine Luftwaffen-Basis des syrischen Assad-Regimes hat sich Donald Trump in der Nacht zum Freitag auch eine Atempause bei den endlosen Berichten über die Palastintrigen im Weissen Haus verschafft. Dabei haben sich in den letzten Wochen zwei feindliche Fraktionen gebildet: «Nationalisten» um Chefberater Steve Bannon und international gesonnene New Yorker um Jared Kushner und Wirtschaftsberater Gary Cohn bekämpfen einander mit Leaks an die Presse und Blockaden in der Regierung. Wie die «New York Times» notiert, hat Trump diese Drama selbst angezettelt – schliesslich hat er sein Unternehmens-Konglomerat auf diese Weise geführt (Link).

Doch nun scheint Trump genug von dem Gerangel um seine Gunst zu haben. Verschiedenen Presseberichten zufolge hat er am Donnerstag auf dem Weg zu dem Gipfeltreffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in seinem Ressort Mar-a-Lago in Florida ein Machtwort gesprochen: Bannon und Kushner sollen das Kriegsbeil begraben und wieder zusammenarbeiten (Link). Beide haben sich am Rande des China-Gipfels zusammen gesetzt.

Ob sie die Differenzen ausgeräumt haben, erscheint jedoch eher als fraglich. Schliesslich vertreten Kushner und Bannon diametral entgegen gesetzte Vorstellungen über Amerika, die Welt und die Trump-Präsidentschaft. Bannon propagiert einen apokalyptisch gefärbten, «ökonomischen Nationalismus» und zielt auf einen radikalen Bruch mit der auf Franklin D. Roosevelt zurückgehenden Rolle Amerikas als Garant einer liberalen Weltordnung. Kushner steht als lebenslanger Demokrat eher für diese Rolle. Er ist zudem bei der Umwelt- und Sozialpolitik wesentlich progressiver als Bannon.

Kurz vor dem Angriff auf Syrien hatte Bannon eine herbe Niederlage einstecken müssen. Trump hatte ihn aus dem Gremium der «Prinzipale» am Nationalen Sicherheitsrat (NSC) entfernt. Der Einsatz gegen Assad widerspricht der nationalistischen «America First»-Ideologie Bannons und wurde von Kushner unterstützt.

Aber wie der Sicherheits-Experte Jonathan Stevenson gegenüber topnews erklärt, haben die «Neocon-Internationalisten» um Kushner mit dem Syrien-Einsatz womöglich nur einen kurzfristigen Erfolg davon getragen. Trump habe sich in den letzten Wochen zwar traditionell-republikanischen Positionen in der Aussenpolitik angenähert. Aber seine Basis unter ärmeren Weissen hat er mit Bannons Nationalismus gewonnen. Trump sei daher geneigt, ein weitergehendes Engagement in Nahost zu vermeiden.

Stevenson ist an dem «International Institute for Strategic Studies» tätig und war unter Barack Obama als Direktor für politisch-militärische Affären in Nahost und Nordafrika am Nationalen Sicherheitsrat auch direkt für Syrien zuständig (er schreibt zudem für «Foreign Affairs», «New York Times» und «aufbau»).

Stevenson betrachtet Trump jedoch als zu impulsiv, um zu einer klaren, aussenpolitischen Linie zu finden. Er notiert zudem, der Nationale Sicherheitsrat sei als Institution unter Trump immer noch «marginalisiert und handlungsunfähig». Der neue NSC-Chef H.R. McMaster spiele nun zwar eine aktivere Rolle. Aber der Angriff auf Syrien seit weitgehend von dem Pentagon unter Verteidigungsminister James Mattis und ohne Einbeziehung des Aussenministeriums vorbereitet worden. Der NSC habe daher seine Funktion als Koordinator und Schaltstelle zwischen den bei der nationalen Sicherheit engagierten Regierungs-Institutionen nicht erfüllt. [AM]