Bank Hapoalim verlässt die Schweiz

ZÜRICH

4. Oktober 2017

Eine Ära geht zu Ende: Die Bank Hapoalim, die von Arik Pinto geleitet wird, implementiert viel schneller als erwartet die Richtlinie des Supervisors der Banken, um die Aktivitäten in Übersee zu reduzieren. Die Bank gab bekannt, dass sie ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft Bank Hapoalim Schweiz entweder durch einen Verkauf von Vermögenswerten oder auf andere Weise schliessen wird. Mit der Schliessung von Hapoalim Schweiz wird die Bank Hapoalim kein wesentliches Private Banking mehr im Ausland haben. Bisher hat die Bank vor allem Privatbanking-Dienstleistungen über ihre Niederlassungen in Zürich und Luxemburg angeboten. Die Ankündigung der Bank ist insofern erstaunlich, als sie sich im vergangenen Jahr noch entschlossen hatte, ihr Geschäft in der Schweiz zu überarbeiten, einen Teil davon zu verkaufen und den Rest weiter zu entwickeln. Nach Schätzungen der Bank werden durch die Veräusserung ihres Schweizer Geschäfts, vor allem durch die damit verbundenen Abfindungszahlungen an die Arbeitnehmer in der Schweiz und die Verpflichtungen aus Langzeitmieten, Kosten in Höhe von 110 Millionen Schekel entstehen. Diese Summe wird in die Finanzergebnisse des dritten Quartals miteinbezogen. Die Entscheidung zur Schliessung der Filiale ist Teil der neuen Strategie zur Verringerung des Compliance-Risikos. Sie wurde im Lichte der Risikomanagementpolitik getroffen, angesichts der Veränderungen und Auswirkungen, die im globalen regulatorischen Umfeld stattfinden. Bei einer Untersuchung durch die US-Behörden im Zusammenhang mit einer angeblichen Komplizenschaft bei der Steuerhinterziehung durch US-Bürger werden deshalb gerade interne Prüfungen durchführt und intensive Gespräche mit diesen Behörden geführt. Wie viele Stellen gestrichen werden, ist unklar. Die Bank hat in den letzten Jahren bereits Stellen abgebaut. Auf die diversen Anfragen von tachles nahm die Bank keine Stellung.