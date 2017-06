Bank Hapoalim muss höhere Busse befürchten

ISRAEL

26. Juni 2017

Schlechte Nachrichten für die Aktionäre des israelischen Bankinstituts: Die Rechnung der amerikanischen Steuerbehörde wird vermutlich höher ausfallen als ursprünglich angenommen.

Während der Konkurrent Leumi seit sechs Jahren erstmals wieder Dividenden auszahlen kann, muss Hapoalim seine Rückstellungen für die zu erwartende Busse wegen angeblicher Beihilfe zur Steuerflucht amerikanischer Kunden wesentlich erhöhen. Diese betrug bisher 1 Milliarde Schekel (280 Millionen Dollar), wobei ein Viertel davon schon nur für die Anwaltshonorare berappt werden muss. Die Rückstellung soll nun um mehrere zehn Millionen erhöht werden, was den Gewinn massiv schrumpfen lassen dürfte. Nach einem kürzlichen Treffen mit den U.S.-Steuerbehörden ist auch klar geworden, dass sich die Untersuchung gegen die Bank noch länger hinziehen wird als erwartet, und dass darüber hinaus die von den bisherigen juristischen Beratern Gornitzky & Co und der amerikanischen Sozietät Kobre & Kim gelieferten Resultate die Behörden nicht zufriedenstellen. Hapoalim hat sich deshalb entschieden, zu Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) zu wechseln. Letztere hatte Leumi von Beginn ihres Verfahrens an zur Seite gestanden, welches vor zweieinhalb Jahren mit einem Vergleich über 300 Millionen Dollar abgeschlossen werden konnte. Hapoalim droht allerdings auch von anderer Seite noch massiver Ärger: Gegen die Bank laufen ebenfalls Untersuchungen durch das New York State Department of Financial Services wegen angeblicher Beihilfe zur Bestechung und Geldwäscherei im Zusammenhang mit hohen FIFA-Offiziellen – wobei dieses Verfahren auch andere israelische Banken betrifft, die Konti für die betreffenden FIFA-Leute unterhielten. Für diese Affäre hat Hapoalim noch keine Rückstellungen vorgenommen. Die Bank mochte zu den laufenden Verfahren keinen Kommentar abgeben. Ihr Aktienkurs verlor indessen am Sonntag 1.3 Prozent an Wert. Trotz allen Ungemachs konnte Hapoalim die israelische Finanzmarktaufsicht aber davon überzeugen, dass ihr Kapital ausreiche, um die Dividende von 30 auf 40 Prozent des Nettoprofits zu erhöhen und trotzdem alle drohenden Bussen bezahlen zu können. [TA]