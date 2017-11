Ballistische Rakete aus dem Jemen

RIAD

6. November 2017

Von Iran unterstützte Houthi-Rebellen erklären sich für Rakete verantwortlich.

Eine von Houthi-Rebellen im Jemen gegen die saudische Hauptstadt Riad abgefeuerte ballistische Rakete ist am Samstag von der Luftabwehr des Wüstenkönigreichs abgefangen worden. Laut dem staatlichen TV-Sender «Al-Ekhbaryia» wurde die Rakete nördlich des internationalen Flughafens König Khaled abgeschossen, und der Zwischenfall habe auf saudischer Seite keine Verluste gekostet. Ein Offizieller im Houthi-Politbüro bezeichnete die Rakete als Vergeltung für die «täglichen Massaker» im Jemen durch die von Saudi-Arabien angeführte Koalition. «Wir haben das Recht», sagt der Mann, «zu reagieren und Jene mit Raketen zu bombardieren, die die täglichen Massaker gegen unsere Leute verüben. Das jüngste Beispiel war das Massaker auf einem Markt.» Der Houthi-Offizielle spielte damit auf Luftangriffe anfangs letzter Woche auf ein Hotel und einen Marktplatz in der Provinz Saada im Norden Jemens an. Dabei kamen 29 Zivilisten ums Leben. Eine andere Perspektive hat logischerweise die saudisch angeführte Allianz. Ihr zufolge galten die Angriffe «legitimen militärischen Rebellen-Zielen» in der Gegend. – Jemen, eines der ärmsten Länder der Welt, steckt seit Ende 2014 mitten in einem zerstörerischen Machtkampf. Im März 2015 lancierten Saudi-Arabien und seine sunnitischen Alliierten eine Luftkampagne gegen die vorwiegend schiitische Houthi-Gruppe. Riad fürchtet, dass die Rebellen dem schiitischen Rivalen Iran zu einer Position auf der Südarabischen Halbinsel verhelfen könnte. [TA]