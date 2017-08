Bald Wiedereröffnung der israelischen Botschaft?

KAIRO

16. August 2017

Das Gebäude ist seit acht Monaten geschlossen.

Vor acht Monaten haben alle israelischen Zugehörigen zum Botschaftspersonal in Kairo den Ort ihres Wirkens aus Sicherheitsgründen verlassen. Seitdem blieb das Gebäude verriegelt, und Israel war de facto in Ägypten, dem bevölkerungsstärksten Land der arabischen Welt, diplomatisch nicht mehr präsent, obwohl die Beziehungen zwischen Jerusalem und Kairo weder herabgestuft, und schon gar nicht suspendiert oder abgebrochen worden sind. Das Aussenministerium folgte schlicht einer dringenden Empfehlung des Shabak-Geheimdienstes, für eine Weile nicht mehr am Nil präsent zu sein, da die zuständigen Organisationen für die Sicherheit des Personals bis hinauf zum Botschafter offenbar nicht mehr garantieren konnten. Nun sieht alles danach aus, dass sich die Dinge bald wieder normalisieren werden. Am Sonntag jedenfalls traf eine israelische Delegation in Kairo ein, um mit ägyptischen Offiziellen Sicherheitsvorkehrungen zu besprechen, die eine Wiedereröffnung der Botschaft nach sich ziehen könnten. Laut israelischen Kreisen machen die Unterredungen gute Forschritte, was soviel heissen kann, dass Botschafter David Govrin schon bald wieder auf seinen politisch so wichtigen Posten wird zurückkehren können. Gelegentliche Gespräche zwecks Rückkehr zur diplomatischen Normalität zwischen den beiden Staaten haben in den letzten Monaten wiederholt stattgefunden, doch nun scheint ein Durchbruch unmittelbar bevorzustehen. Letztlich wird alles davon abhängen, dass der Shabak-Geheimdienst grünes Licht für eine Rückkehr der Diplomaten nach Kairo gibt, und dass das Büro von Premier Netanyahu die vereinbarten Sicherheitsvorkehrungen als zufriedenstellend einstuft. JU