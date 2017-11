Auszeichnung

AMSEL

Anna-Sabine Rieder, 23. November 2017

Mit «Wiedersehen in Tanger» (2017) hat Amsél ihren ersten Roman veröffentlicht. Dort beschreibt sie die Schönheit und Tragik eines arabischen Landes an der Schwelle zur Moderne. Die Literaturkommission der Stadt Zürich hat ihr für das Buch eine Anerkennungsgabe in der Höhe von 10 000 Franken zugesprochen, um damit ihre weitere literarische Arbeit zu fördern. Sie befindet sich mit Urs Faes, Jonas Lüscher und Melinda Nadj Abonji in bester Gesellschaft. Am kommenden Donnerstag, 30. November, wird die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch die Auszeichnungen feierlich überreichen. Amsél, 1961 in Zürich geboren, hat ursprünglich Fotografie gelernt, später deutsche Literatur und Psychologie an der Universität Zürich studiert und mit dem Master of Science abgeschlossen. 1985 erhielt sie das Diplom des Grossen Fotopreises der UBS. Ihre Liebe zur Fotografie verbindet sie mit ihren beruflichen Tätigkeiten als Autorin und Psychologin. Nach langjähriger Tätigkeit als freiberufliche Fotojournalistin für internationale Medien wandte sie sich der künstlerischen Fotografie und der Literatur zu. Amsél hat bereits zahlreiche Fotografien und Kurzgeschichten veröffentlicht und ist Mitherausgeberin des Foto-Text-Bandes «Tanger Trance». Morgen Samstag gibt Amsél eine Performance in Zürich.

Samstag, 25. November, 19.30 Uhr, Galerie Werk 2, Grubenstr. 45, Zürich.