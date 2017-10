Ausstellung von Marion Richter

Die Einzelausstellung zeigt erstmals einen Ausschnitt aus der neuen Serie «Shadows». Ergänzt werden die kleinformatigen Malereien von einer Reihe Collagen, die sich aus Richters Konvolut an Arbeitsmaterial in Form von Fotografien und Text speisen und anlässlich der Schau entstanden sind. Die grauen Flächen auf den Bildern sind nur auf den ersten Blick monochrom. So sieht der Betrachter bei genauerem Hinschauen in dem Grau eine Landschaft aus verschiedenen Grautönen. Je genauer die Bilder betrachtet werden, desto bewegter wird ihre Oberfläche – und desto mehr scheint sie zu verbergen. Für diese Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit dem Künstlerkollegen Chris Bünter eine Edition in kleiner Auflage entstanden. Im Rahmen der Schau lädt Omanut zu einem Gespräch zwischen Marion Richter und Ruth Schweikert, es wird am Mittwoch, 16. November, um 19 Uhr stattfinden. Die Ausstellung ist bis zum 25. November zu sehen. [VW]

Vernissage am Sonntag, 22. Oktober, 13–16 Uhr, Counter Space, Röschibachstrasse 24, Zürich. www.counterspace.ch