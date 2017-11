Ausstellung Gurlitt eröffnet

Zeitgleich wurde der Film «Gurlitts Schatten» von Stefan Zucker, der anhand der Ermittlungsakten im Fall Gurlitt minutiös dessen Welt nachzeichnet, im Kunstmuseum Bern zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt. In der Schau werden erstmalig 160 Werke gezeigt, von denen die meisten während der Aktion «Entartete Kunst» 1937 und 1938 aus deutschen Sammlungen beschlagnahmt worden sind (vgl. tachles 28/17 und tachles 34/17). Der Schwerpunkt der Berner Ausstellung liegt auf der von den Nationalsozialisten verfemten Moderne. Eine besondere Herausforderung, so Nina Zimmer, Direktorin des Kunstmuseums Bern – Zentrum Paul Klee, sei die Konzeption der Ausstellung gewesen. Man habe sich für zwei verschiedene Erzählstränge entschieden: einen historischen, mit Hilfe dessen die Geschichte hinter dem Begriff «entartete Kunst» aufgezeigt wird. So sind zum Beispiel die Eintrittskarte zur Ausstellung «Entartete Kunst» 1938 in Berlin und die Ausstellungsbroschüre von der Reichspropagandaabteilung zu sehen. Der zweite kunsthistorische Parcours hat zum Ziel, dass die Kunstwerke der Künstler nicht zur Illustration von historischen Ereignissen eingesetzt werden, sondern als Kunstwerke zu ihrem Recht kommen. Die Ausstellung ist in Themenblöcke gegliedert, an denen sich Hildebrand Gurlitts Sammlungsinteresse gut ablesen lässt: die Berliner Sezession, «Die Brücke» und Künstler der Neuen Sachlichkeit. [AR]