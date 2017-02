ANNIE LEIBOVITZ

Leoni Vögelin, 10. Februar 2017

Die UBS hat eine internationale Ausstellung der Werke der amerikanischen Künstlerin Annie Leibovitz konzipiert. An zehn Orten weltweit war die Ausstellung «Women: New Portraits» während eines Jahres zu sehen. Nun ist mit Zürich die letzte Station erreicht. Diese Fotografien, neueste Auftragsarbeiten von Leibovitz, sind die Fortsetzung des 1999 begonnenen Projekts «Woman». Das ursprüngliche Projekt entstand in Zusammenarbeit mit ihrer 2004 verstorbenen Lebenspartnerin Susan Sontag. Heute soll die Weiterführung des Projekts die veränderte Rolle der Frau in unserer Gesellschaft zeigen, es wurde während der gesamten Ausstellungsdauer konstant erweitert. Die jüdische Fotografin wurde durch ihre kunstvoll inszenierten Porträts von Prominenten und den Einblick, den sie dabei in die Popkultur gewährte, weltbekannt. Begonnen hatte sie ihre Karriere Anfang der 1970er-Jahre beim Magazin «Rolling Stone», sie arbeitete ferner für «Vanity Fair» und auch für «Vogue». Neben ihren Porträts berühmter Persönlichkeiten etablierte sich Leibovitz zunehmend auch als Fotografin im Bereich der Reportage und der Wer-bung. Der Eintritt in die Ausstellung ist frei.



Bis 19. Februar, EWZ Unterwerk Selnau, Zürich.