Ausser Spesen nichts gewesen?

STANDPUNKT

Jacques Ungar, 17. Februar 2017

Es gebe keinen grösseren Freund und Unterstützer des jüdischen Volks und der Juden als Präsident Donald Trump. Mit diesem fast wie die Verleihung eines offiziellen Koscherstempels durch Israel anmutenden Aussage beendete Regierungschef Binyamin Netanyahu seine Äusserungen an der Pressekonferenz mit Donald Trump vom Mittwoch im Weissen Haus. Vielen amerikanischen und israelischen Juden dürfte diese Geste in den falschen Hals geraten sein, sind Trumps problematische Sympathien für rechtsextreme Kreise und Politiker dochnicht vernachlässigbar, ebenso wenig wie seine am letzten Holocaust-Gedenktag auffallende Vermeidung, das millionenfache Leiden von Juden auch nur zu erwähnen.

Netanyahu und Trump machten aber der Welt schon vor dem Beginn ihrer Unterredung optisch klar, dass sie entschlossen waren, über «Kleinigkeiten» wie die genannten hinwegzusehen. Vielmehr soll der weitere gemeinsam zu beschreitende Weg zu einem Nahost-Frieden so beschritten werden, wie die beiden Staatsmänner das Weisse Haus betreten hatten: Sich gegenseitig mit den Händen den Rücken stärkend und gleichzeitig den anderen vorwärts treibend. Solle es da etwa eine Rolle spielen, dass man im Detail Katz und Maus spielte mit dem globalen Publikum, aber auch mit einander? In Bezug auf die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem bediente Trump sich, ohne dass Netanyahu ihm Paroli geboten hätte, des abschwächenden Konditionalis und verteilte im Übrigen Allgemeinplätze und kalten Kaffee, ähnlich wie bei der Zweistaatenlösung: Ein Staat, zwei Staaten, ihm sei alles genehm, wenn es nur den Konfliktparteien gefällt. Wollte der US- Präsident damit tatsächlich andeuten, dass er das Bestreben vieler Rechtslastigen in Israel nach einem einzigen Staat mit zwei nicht gleichberechtigten Bevölkerungen gutheissen würde? Oder wäre Netanyahu einverstanden mit einem Staat der Gleichberechtigung aller seiner Bewohner, einschliesslich eines möglichen palästinensischen Premiers in zehn bis 20 Jahren? Wir wissen es nicht, aber eines bestätigte Trump an der Pressekonferenz mehrfach: In Sachen nahöstlicher Realitäten, Emotionen und Sachzwänge muss er die Schule konsequent geschwänzt haben. Und warum sollte Netanyahu ausgerechnet der mit einem linkischen Lächeln von Trump vorgetragenen Bitte nach einer gewissen Bremsung des Siedlungsbaus stattgeben, nachdem er sich seit Jahren in der Sache keinen Deut um das Drängen der ganzen internationalen Gemeinschaft gekümmert hat?

Trump beherrscht die Materie nicht – aber Ne­tanyahu beherrschte Trump in Washington nicht so, wie er es gerne gewollt hätte und wie es der ideologisch rechts von ihm stehende nationale Club innerhalb der bald nicht mehr zu führenden Koalition von ihm ultimativ erwartet. Ne­tanyahu machte in Washington akrobatisch-verbale Verrenkungen, um den Begriff der Zweistaatenlösung ja nicht in den Mund nehmen zu müssen. Und bezüglich seiner Vorbedingungen für Verhandlungen mit den Palästinensern wiederholte er ebenfalls alt-bekannte Plattitüden: Anerkennung des jüdischen Staates und Beendigung der Erziehung des palästinensischen Volkes zur Zerstörung Israels. Plattitüden, denn die Palästinenser hatten Jahrzehnte Zeit, diesen Forderungen nachzukommen. Sie taten es aber nicht, weil sie im Grunde genommen gar nicht verhandeln wollen. Und weil Netanyahu das im Grunde genommen auch nicht will, wiederholt er die Forderungen immer wieder, in der Hoffnung, dass die Palästinenser hinsichtlich ihrer Ablehnung konsequent bleiben, auch bezüglich der Forderung, dass Israel immer die Sicherheitskontrolle über das ganze Gebiet westlich des Jordans ausüben würde.

Mit seiner Forderung an Israel nach mehr Flexibilität und dem Wunsch, Jerusalem möge zeigen, dass es wirklich einen Deal schliessen will, zeigte der republikanische Präsident, dass er idealisierenden Tagträumen nachhängt. Das gilt noch stärker für seinen Aufruf an die Palästinenser, ihren in den Schulen beginnenden Hass aufzugeben und den «grossartigen» Staat Israel anzuerkennen.

Auf der Suche nach Themen, deren Darstellung auf die ungeteilte Zustimmung der eigenen Völker, aber auch des Westens und der meisten gemässigten Araberstaaten stossen dürfte, bleiben nur Iran und die Bekämpfung des radikalen Islam. Das ist gut so und wichtig, aber auch das war nicht gerade das Ei des Kolumbus. Abzuwarten bleiben die Auswirkungen von Netanyahus angedeuteter Siedlungsflexibilität (ohne Jerusalem) im In- und Ausland, vor allem bei den palästinensischen Nachbarn.

Fragen zu den Korruptionsuntersuchungen gegen Netanyahu gab es in Washington ebenso wenig wie Fragen an Trump wegen der Demission des Sicherheitsberaters Michael Flynn. Bei einer Zusammenfassung des inhaltlichen Werts der Pressekonferenz erinnern wir uns aber eines von Netanyahu auf neugierige Fragen über die Untersuchungen wiederholt zitierten Slogans: Es wird nichts sein, denn da ist nichts. Ausser Spesen also nichts gewesen (vgl. S. 16)?

Jacques Ungar ist Leiter des Nahostbüros von tachlesin Jerusalem.