Ausseministerium verurteilt Vanadalismus

BULGARIEN

20. September 2017

Grabsteine auf jüdischem Friedhof zerstört und beschädigt.

Das bulgarische Aussenministerium verurteilte den an Grabsteinen in einem jüdischen Friedhof in der Hauptstadt Sofia verübten Vandalismus. Der Vandalenakt trug sich vor einigen Tagen in der jüdischen Sektion des Zentralfriedhofs von Sofia zu. Fotografien zeigen umgeworfene Grabsteine sowie einen in drei Stücke gehauenen Stein. Vize-Bürgermeister Todor Chubanov, der verantwortlich zeichnet für die Friedhöfe der Hauptstadt, sagte gegenüber Dr. Alek Oskar, dem Präsidenten der jüdischen Organisation «Shalom», dass alle nötigen Massnahmen ergriffen würden, um die Täter und ihre Motive aufzuspüren. Chobanov brachte auch sein «ehrliches Bedauern» über den Vandalismus zum Ausdruck, der unmittelbar vor den Hohen jüdischen Feiertagen verübt worden sei. «Bulgariens Gesellschaft ist ein Musterbeispiel für Toleranz, Goodwill und Respekt unter Menschen verschiedener Ethnie, Religion und Kultur», sagte das bulgarische Aussenministerium. «Solche Handlungen stehen in diametralem Widerspruch mit der moralischen Wahl der bulgarischen Gesellschaft, die seit Jahrhunderten seine Wertvorstellung bei der Verteidigung der Grundsätze des Humanismus, der Toleranz, und der Gesetzesordnung beweist.» - Die jüdische Organisation «Shalom» sagte, der Schaden würde so rasch als möglich behoben werden. [TA]