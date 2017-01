Ausschluss unerwünschter Medien

KOBLENZ / DEUTSCHLAND

15. Januar 2017

Sie kritisieren die «Lügenpresse», für sich selbst wollen sie gelenkte Medien. An einem Kongress europäischer Rechtsaussen erhalten unerwünschte Journalisten keinen Zutritt.

Rund tausend Personen sollen den Kongress der Rechtsaussen-Fraktion «Europa der Nationen und der Freiheit» (ENF) am kommenden Samstag im rheinländischen Koblenz besuchen. Ihr Erscheinen angekündigt haben die Front-National-Präsidentin Marine Le Pen, der niederländische islamophobe Parteivorsitzende Geert Wilders und die AfD-Co-Chefin Frauke Petry. Deren Lebenspartner Marcus Pretzell, auch Mitglied der ENF-Fraktion im Europäischen Parlament, ist Mitorganisator der Veranstaltung, die unter dem Titel «Freiheit für Europa» läuft. Die Meinungsfreiheit soll aber nicht für alle gelten. In den vergangenen Tagen haben die Organisatoren vielen Medienschaffenden die Akkreditierung verweigert, so allen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel», dem «Handelsblatt» und der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» FAZ. Pretzell warf den öffentlich-rechtlichen Anstalten generell «gefärbte Berichterstattung» vor. Und auch andere Journalisten hätten sich mit ihrer Arbeit diskreditiert.

Journalistenverbände wie auch die Chefredakteure von ARD und ZDF kritisierten den Ausschluss heftig, unter anderem als «massiven Eingriff in die Freiheit der Berichterstattung».

Die ENF-Fraktion stellt 39 Abgeordnete, von insgesamt 749. Sie ist die kleinste Fraktion im Europäischen Parlament. In ihr sind zehn Parteien aus neun Ländern vertreten. [HS]