Auslandsauftritte

SCHWEIZ / DEUTSCHLAND

7. Februar 2017

In den vergangenen Monaten erreichten Schweizer Rechtsextremisten nur wenige Auftritte im Ausland. Innert kurzer Zeit sind nun zwei Veranstaltungsanzeigen eingetroffen, die erste kündigt eine Rede des Schweizer Holocaust-Leugners in Dresden an, die zweite einen Auftritt der Schweizer Nazi-Skinheadband «Amok».

Schaub lebt – nach der Ausweisung seiner deutschen Lebensgefährtin aus der Schweiz trotz gemeinsamer Kinder – seit einigen Jahren in einem Dörfchen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Nun soll er am Samstag in Dresden beim rechtsextremen «Gedenken an die Opfer der Bombardierung von Dresden» ans Rednerpult treten. Angemeldet hat die Veranstaltung – gemäss der Dresdner Neuen Nachrichten – die «Volkstreuen Bürgerrechtsbewegung», als deren Vertreter tritt ein bekannter deutscher Neonazi auf. Seit vielen Jahren versuchen Rechtsextreme das Gedenken an die schweren Bombenangriffe zu einer Anklage wegen Kriegsverbrechen der Alliierten umzudeuten. Bis anhin ohne grossen Rückhalt in der Bevölkerung. Die Veranstalter sehen sich aber im Aufwind, in der Einladung gehen sie davon aus, dass Deutschland im «Jahr der Volkserwachsens» lebe, aus dem eine „mächtige Volksbewegung entstehen könne.

Noch ein paar Wochen länger geht es bis die vier «Amok»-Musiker in die neuen Bundesländer reisen müssen. Am ersten Maisonntag organisiert die Nationaldemokratische Partei NPD in der thüringischen Landkreis Eichsfeld wieder eine eine Politik- und Kulturkundgebung, an der neben «Amok» weitere bekannte Neonazis-Bands auftreten sollen, aber auch Redner wie der NPD-Europarlamentsabgeordnete Udo Voigt und der Gründer des neurechten Thule-Seminars Pierre Krebs. In den vergangenen Jahren protestierten jeweils Hunderte gegen den rechtsextremen «Eichsfeldtag». [HS]