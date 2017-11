Ausgestiegen

Bei dieser Gelegenheit hätte die Filmschauspielerin Bret Ratner, einem der erfolgreichsten Filmemacher von Hollywood, die KKL-Auszeichnung «Tree of Life» überreichen sollen. Über die Gründe für Gadots Absage gehen die Spekulationen auseinander. Sowohl Ratners als auch Gadots Vertreter weigern sich, zur Entwicklung Stellung zu beziehen. Offiziell wies man seitens der Schauspielerin nur darauf hin, dass diese sich zurzeit in China befinde, wo sie PR für ihren neuesten Streifen «Justice League» mache. Neben der offiziellen gibt es erfahrungsgemäss noch die offiziöse Meinung, die oft mehr aussagt über die wirklichen Hintergründe für einen Beschluss. Und hier kommt die Rede rasch auf die jüngsten Sex-Kontroversen, die in diesen Wochen und Monaten (auch) in Hollywood förmlich grassieren. So soll Bert Ratner von der Schauspielerin Olivia Munn des sexuellen Missverhaltens bezichtigt worden sein. Ratner gilt auch als enger Freund des Produzenten James Toback, der bezichtigt wird, in den letzten Jahren nicht weniger als 300 Frauen belästigt zu haben. Ohne auf die Gründe für ihre KKL-Absage konkret einzugehen, nahm Gal Gadot in einem Instagram-Post Bezug auf den Harvey-Weinstein-Skandal sowie auf die Hollywooder Schauspielerinnen, die letztens öffentlich zu ihren sexuellen Verfolgungen Stellung bezogen haben. «Schikanieren und sexuelle Belästigungen sind inakzeptabel», schreibt sie. «Ich stehe zu all den mutigen Frauen, die sich mit ihren Ängsten konfrontieren und offen sprechen. Halten wir zusammen! Wir alle sind vereint in dieser Zeit der Veränderung.» [JU]