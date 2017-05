Ausgeladen

ACHINOAM NINI

Jacques Ungar, 12. Mai 2017

Die jemenitisch-israelische Sängerin Achinoam Nini, bekannt unter dem Namen Noa, musste zur Kenntnis nehmen, dass ihr überzeugtes Eintreten für die Zweistaatenlösung und für einen Kompromissfrieden mit den Palästinensern ihr nicht nur Freunde beschert. So wurde jetzt ein auf den 18. Mai angesetztes Konzert in der Synagoge Adat Shalom in Farmington Hills bei Detroit wegen Protesten rechtsgerichteter jüdischer Kreise abgesagt. In einem Brief an seine Mitglieder erklärte der Vorstand der Gemeinde die Entscheidung: «Mehrere Protestaktionen und Demonstration waren als Reaktion auf das Auftreten von Noa geplant.» Und weiter: «Wir haben festgestellt, dass auf der Grundlage dieser Be-drohung ein hohes Potential für eine Störung des Konzertes bestand.» Noa reagierte und liess sich in «The Times of Israel» vom Montag mit den Worten zitieren: «Ich vermische niemals Politik und Musik (…), ich bin kritisch gegenüber meiner Regierung, aber ich liebe mein Land, so wie mehr als 150 Millionen Menschen in den USA heute kritisch ihrer Regierung gegenüberstehen und ihr Land leben.» Noa hat erneut öffentlich bestritten, dass sie die BDS-Bewegung unterstütze oder gar die IDF kritisiert habe. Die An-nullierung ihres Konzerts habe sie «traurig und empört» gemacht. Standing Ovation hingegen gab es in Basel am Mittwochabend. Noa wurde im Rahmen des Off Beat Festival bejubelt für einen Auftritt, der Kluften zwischen den Fronten zu überbrücken vermochte und ein klares Statement für Frieden in Nahost war.