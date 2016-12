Auschwitz, ein architektonischer Bauhaus-Erfolg?

PARIS

20. Dezember 2016

Kontroverse Darstellung des Museums für dekorative Kunst.

Die Ausstellung «Geist des Bauhaus», die im Oktober ihre Pforten im Pariser Museum für dekorative Kunst eröffnet hat, definiert das Todeslager Auschwitz als eine «architektonische Errungenschaft der Bauhaus-Bewegung». Die Ausstellung zählt die Entwürfe des SS-Offiziers Fritz Ertl für das Vernichtungslager zu den wichtigen Erfolgen der modernistischen Kunstbewegung und Schule in den Jahren vor dem Machtantritt der Nazis. Historiker der Bewegung debattierten darüber, ob die Schule, welche von den Nazis als dekadent verurteilt worden ist, Verantwortung trägt für Schüler, welche fortfuhen, für das Dritte Reich zu arbeiten. Francis Kalifat, Präsident des Crif, der Dachorganisation der französisch-jüdischen Gemeinden, schickte dem Museumsdirektor einen Protestbrief, den er auch dem (jüdischen) französischen Kulturminister Audrey Azoulay zukommen liess. «Die Bauhaus-Bewegung hat so viele liebliche Projekte, dass es unnötig ist, die Erinnerung an rund eine Million Juden zu beleidigen, die in Auschwitz-Birkenau ermordet worden sind», schreibt Kalifat. Die Bauhaus-Kunstschule war in Deutschland von 1919 bis 1933 in Betrieb. Sie verlieh ihren Namen dem nüchternen architektonischen Stil, den viele Absolventen der Schule praktizierten. Tel Aviv, wo sich in den 1920er und 30er Jahren viele deutsche Juden niederliessen, gehört mit seinen über 4000 Bauten, die als dieser Stilrichtung angehörend klassifiziert worden sind, zu den Bauhaus-reichsten Städten der Welt. Nachdem die Nazis die Schule 1933 dicht machten, haben die meisten ihrer Schüler und Architekten das Land verlassen. Von denen, die blieben, arbeiteten einige mit verschiedenen Graden der Begeisterung für die Nazis weiter, wie der Autor Nicholas Fox Weber schrieb. Ertl, der sich zwischen 1928 und 1931 bei Bauhaus ausbildete, wurden 1941 Mitglied der Waffen-SS und entwarf die Pläne für die Baracken von Auschwitz-Birkenau. [TA]