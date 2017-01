Auschwitz auf Youtube

POLEN

Leoni Vögelin, 27. Januar 2017

Der Film «#uploading_holocaust» setzt sich kritisch mit der Popularisierung der Erinnerungskultur zum Holocaust auseinander.

Jährlich reisen Tausende israelische Jugend-liche nach Polen in die ehemaligen Konzentrationslager. Auf Klassenfahrten werden sie dazu aufgefordert, sich mit den Verbrechen der Nationalsozialisten auseinanderzusetzen und ihre Erfahrungen in Video-Tagebüchern festzuhalten. Inzwischen sind auf Youtube über 20 000 Videos zu sehen. Aus diesen haben Udi Nir und Sagi Bornstein einen Film produziert, der den Umgang der sogenannten vierten Generation mit dem Trauma der Schoah aufzeigt und gleichzeitig eine Kritik am Programm des israelischen Bildungssystems ist.

Die Frage von Zukunft

Wie soll mit dem Trauma des Holocaust und der damit verbundenen Aufgabe des Erinnerns umgegangen werden? Diese Frage stellt sich immer wieder aufs neue, besonders dann, wenn es immer weniger Zeitzeugen gibt. Die Generation junger Erwachsener hat eigene Ausdrucksmedien und Vermittlungskanäle, die Tagebücher der vierten Generation sind zunehmend digital. Die Videos stellen eine Auseinandersetzung mit dem Verständnis der Vergangenheit und der Zukunft mit Blick auf die kollektive Verantwortung für die Vergangenheit dar. Für die Jugendlichen öffnet sich auf dieser Reise die Geschichte hin auf die Gegenwart, in der sie leben. Während des siebentägigen Aufenthalts in Polen allerdings nutzen die Veranstalter des Reiseprogramms vermehrt das Mittel der Popularisierung wie etwa dem «Re-enactment». Durch die Nach-inszenierung historischer Ereignisse soll Nachvollzug ermöglicht werden.

Ein Übergriff

Nir und Bornstein führen die Videos der Jugendlichen als zu interpretierende Dokumente vor Augen, Youtube wird zum Archiv, mit dessen Hilfe eine subjektive Version der Geschichte entworfen wird. Chronologisch gegliedert führt der Film, gespickt mit Ausschnitten von Videobotschaften der zu Hause gebliebenen Familien durch das Reiseprogramm der sieben Tage und veranschaulicht das Ritual der Israeli, mit ihrer Geschichte umzugehen. Dieser Zugang und vor allem die Nutzung des Holocaust für die nationale Identitätsbildung ist seit langem umstritten, wie auch Idith Zertal («Nation und Tod. Der Holocaust in der israelischen Öffentlichkeit», 2008) oder Tom Segev («Die siebte Million. Der Holocaust und Israels Politik der Erinnerung», 1995) beschreiben – viele andere Historiker weisen seit Jahren auch auf dieses Phänomen hin. Eva Pruschy, Expertin für Holocaust Education und Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Zürich sowie ehemalige Bildungsbeauftragte beim Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund sieht im Umgang der Bildungspolitik mit den Jugendlichen und deren Auseinandersetzung mit dem Holocaust einen Übergriff von Seiten des israelischen Erziehungswesens: «Mit den aktuellen Auschwitz-Reisen verstösst das israelische Erziehungssystem gegen einen elementaren Standard der politischen Bildung, nämlich das Überwältigungsverbot. Es pflegt eine Betroffenheitspädagogik, die eine weiterführende sachliche und nachdenkliche Auseinandersetzung mit der Schoah und deren Bedeutung im Hinblick auf Einstellungen zu aktuellen sozialen und politischen Fragen verunmöglicht.» Nichtsdestotrotz verweist Pruschy auf die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit der Schoah als wichtige Vergangenheitsbewältigung und Identitätsbildung junger Israeli.

Verordnetes Erinnern

Die Besuche sind durchgetaktet. Für Soziales oder Verarbeitung bleibt da kaum Raum. Die Jugendlichen beklagen, dass sie keine Zeit haben, überhaupt etwas zu fühlen. Auch in der Schweiz haben sich die jüdischen Dachverbände bisher bei Reisen gar auf Ein- bis Zweitagestrips beschränkt, an denen die Teilnehmenden durch die Orte des Grauens geschleust werden (tachles berichtete). Vorbereitung und Aufarbeitung fallen oftmals unter den Tisch. In dem Film sind immer wieder Sätze wie «wir wollen, dass ihr spürt» und «für die Schule» zu hören. Die Grenze zwischen individueller Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und Erinnern in einem kollektiven Verarbeitungsprozess wird fliessend. Die sozialen Medien werden auf einmal zur Couch der öffentlichen Aufarbeitung, und die Jugendlichen werden allein gelassen.

In Bezug auf die Inszenierung der Jugendlichen auf den medialen Plattformen weist Pru-schy darauf hin, dass die Reisen im Bewusstsein eines Publikums dokumentiert würden und die Jugendlichen sich so von ihren Gefühlen distanzierten. «Die Jugendlichen haben aus ihrer Erfahrung eine Reality Show gemacht, und der Akt der Erinnerung ist nicht mehr authentisch, sondern Inszenierung.»

Bewusste Inszenierung

Die öffentliche Generierung von Betroffenheit wird zur Norm des Fühlens, Trauer verordnet und die Jugendlichen werden Teil einer Staatsdoktrin. Wer aus dem Rahmen fällt, läuft Gefahr, sich einer öffentlichen Dynamik auszusetzen, die rasch zu Ausgrenzung führen kann. Die Selbstinszenierungspraxen der Social-Media-Generation werden aufgegriffen und im Interesse der Regierung kanalisiert; die Gefühlswelt wird zum Kapital. Auch entstehe der Eindruck, «dass der Anblick der Konzentrationslager vor allem zionistische Gefühle verstärken soll – insbesondere im Hinblick darauf, dass diese Schülerinnen und Schüler die zukünftigen Soldatinnen und Soldaten des Staates Israel sein werden», so Eva Pruschy.

Der Film «#uploading_holocaust» manövriert sein Publikum durch die innere sowie äussere Reise, die die jungen Israeli durchleben. Interessant bleibt die Form. Die Regisseure bezeichnen ihren Film als Dokumentarfilm. Als Genre vermittelt dies Anspruch auf Authentizität. Nir und Bornstein zeigen mit dem Film die ganze Widersprüchlichkeit der Reise auf; die Video-Tagebücher der Jugendlichen sind im Wissen aufgenommen worden, dass diese einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht und publiziert werden. Dieser Anreiz zur Inszenierung steht einer reflektierten Erinnerungsarbeit entgegen. Für seine Leistung wurde der Film 2016 am DOK-Leipzig-Filmfestival mit dem Young Eyes Award sowie in der Next Masters Competition ausgezeichnet. Über das den Film begleitend lancierte Web-Projekt (www.uploading-holocaust.com) kann Kontakt mit den israelischen Jugendlichen aufgenommen werden. Die Gesamtergebnisse der Antworten aller Teilnehmenden werden nach den ersten drei Monaten, am 27. Januar – zum heutigen Gedenktag an die Opfer des Holocaust – veröffentlicht. 