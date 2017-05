Auftakt in Cannes

CHARLOTTE GAINSBOURG

Valerie Wendenburg , 24. Mai 2017

Die Promis der Filmwelt trafen sich vergangene Woche in Cannes. So auch die französische Schauspielerin Charlotte Gainsbourg, deren neuer Film zum Auftakt der 70. Ausgabe der Filmfestspiele gezeigt wurde. Der Spionagethriller «Ismaels- Geister» des französischen Regisseurs Arnaud Desplechin, in dem die 45-Jährige zusammen mit Marion Cotillard und Mathieu Amalric zu sehen ist, lief allerdings ausser Konkurrenz, in den folgenden Tagen standen 19 andere Filme des Wettbewerbs auf dem Programm. Charlotte Gainsbourg ist die Tochter des französischen Chansonniers- und Schauspielers Serge Gainsbourg und der britischen Schauspielerin Jane Birkin. Ihre erste Rolle Film «Duett zu dritt» (1984) erhielt Gainsbourg mit zwölf Jahren auf Vermittlung ihrer Mutter Jane Birkin. 1986 dann wurde sie mit einem César als beste Nachwuchsschauspielerin für ihre Rolle im dem Film «Das freche Mädchen» ausgezeichnet. Im Jahr 2000 erhielt Gainsbourg einen weiteren César, diesmal für die beste weibliche Nebenrolle in dem Film «La Bûche» (1999). In den Jahren 1989 und 1997 war die Schauspielerin, die sich auch schon als Sängerin hervor-getan hat, jeweils für einen César für die beste weibliche Hauptrolle nominiert.