Aufnahme syrischer Waisenkinder

ISRAEL

29. Januar 2017

Innenminister Deri gibt offiziell grünes Licht.

Der israelische Innenminister Aryeh Deri hat das Personal der Bevölkerungs- und Immigrationsbehörde autorisiert, erste Kontakte mit den relevanten Stellen aufzunehmen, um die Absorption von Kindern zu gestatten, die das Kampfgeschehen in Syrien als Waisenkinder überlebt haben. Gemäss dem Konzept wird Israel in der Lage sein, rund hundert solcher Kinder aufzunehmen, und damit ihre Rehabilitierung in Israel zu erleichtern. Minister Deri erklärte, dass die Situation in Syrien sehr harsch sei. «Zivilisten werden seit Jahren nur wenige dutzend Kilometer von Israel entfernt abgeschlachtet.» Er habe deshalb beschlossen, Experten in seinem Ministerium die Anweisung zu erteilen, auf die Aufnahme von Kindern auf humanitärer Grundlage hinzuarbeiten im Bestreben, hunderten von ihnen «Hilfe und Rettung von den Schrecken zu gewähren und ihnen ein gutes und normales Leben in Israel zu offerieren.» [TA]