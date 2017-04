Aufmarsch der Hoffnung

GENF

Nora Refaeil, 31. März 2017

Die Frauenorganisation «Women Wage Peace» zeigt, wie mit unideologischer Friedensarbeit Ziele erreicht werden können – diesmal auf einem Schweizer Podium.



Im Oktober 2016 führte die israelische Frauenorganisation Women Wage Peace («Frauen wagen Frieden») einen Friedensmarsch durch, dem sich etwa 25 000 Frauen anschlossen. Mit zwei Vertreterinnen dieser Bewegung sprach Thania Paffenholz, Leiterin des Forschungsinstituts Inclusive Peace & Transition Initiative in Genf. Nach den einleitenden Worten von Massia Kaneman-Pougatch, Präsidentin der Schweizer Sektion von JCall, erzählten Yaël Treidel, eine israelische, und Huda Abu Arquob, eine palästinensische Aktivistin, wie die Frauenbewegung den Friedensprozess reaktivieren will.

Beide Frauen betonten, wie sehr ihnen der letzte Gaza-Krieg zugesetzt hätte, sie vor Ohnmacht und Sorge depressiv wurden. Sie hätten die Situation einfach nicht mehr ertragen können, weshalb sie ihren Wirkungskreis zu erkunden begannen und Verantwortung übernahmen. Von da an hätte sich alles geändert. Huda Abu Arquob betonte, dass der Schmerz politisch nicht angegliedert sei und vor keiner Fahne Halt mache. Da es zurzeit keine wirklichen Anführer gebe, weder in Palästina noch sonst auf der Welt, war die Zeit reif, das Heft selbst in die Hand zu nehmen.

Brücken schlagen

Die Israeli Yaël Treidel bemerkte, je mehr sie sich gegen die Besatzung und die Siedlungen ausgesprochen habe, desto mehr Freunde und Bekannte hätte sie verloren. Sie habe daher beschlossen, diesen Weg nicht weiterzuführen und alle Begriffe zu vermeiden, welche die Menschen spalteten. Stattdessen wolle sie Brücken schlagen. Genau das sei die Aufgabe der Organisation Women Wage Peace, die den Grundsätzen von Diversität und Inklusivität verpflichtet sei. Die Bewegung habe sich zum Ziel gesetzt, mit allen Menschen in Israel zu sprechen. Dazu gehörten Frauen und Männer von rechts bis links, inklusive Siedlerinnen und Siedler, Bürgerinnen und Bürger russischer und äthiopischer Herkunft sowie israelische Araber oder Palästinenserinnen und Palästinenser. Die Organisation folge auch keiner Ideologie und hätte keine bestimmte Agenda, die das Resultat von Verhandlungen vorwegnehmen würde. Deshalb benutzten sie nicht einmal das Wort Frieden. Die Bewegung wolle, dass man sich wieder an einen Tisch setze und zu verhandeln beginne. Hierbei sollten die Frauen auch ihr Sagen haben. Die Palästinenserin Huda Abu Arquob fügte an, keine Partei könne für sich die Hegemonie über den Friedensprozess beanspruchen und andere dadurch ausschliessen. Der Frieden habe verschiedene Teile und verschiedene Stimmen. Letztlich gehe es um die Würde aller Menschen. Würde diese berücksichtigt, wäre man dem Frieden ein Stück näher.

Für den Frieden brauche es ein neues Bewusstsein bei den Menschen und eine Inpflichtnahme der Verantwortlichen. Dazu hätten sie einen Frauenausschuss im Parlament zum Thema Frieden und Sicherheit gegründet. Sie träfen sich mit Ministern und überwachten die Arbeit in der Knesset und der Regierung. Die Politiker müssten ihnen Rechenschaft ablegen, dafür, was sie zur Förderung ihrer Sicherheit gemacht hätten. Sie wollten klarstellen, dass Frieden und Sicherheit keine Dichotomie darstellen. Frieden sei Sicherheit.

Vorbild Liberia

Auf die Frage, wie sich die Bewegung in den nächsten fünf Jahren entwickeln und ob es sie noch geben werde, antworteten sie, dass sich bis dahin mindestens eine Million Frauen der Bewegung angeschlossen hätten und Verhandlungen im Gang sein würden. Dann würden die Frauen dort sein, mitverhandeln und physisch das Gelände der Verhandlungen so lange besetzen, bis die Parteien sich einigten. Das hätten auch die Frauen in Liberia geschafft. Und das fordere auch die Resolution 1325 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen: Frauen müssen an Verhandlungen über eine politische Lösung teilhaben. Es brauche Frauenorganisationen, weil oft Frauen und Kinder die Leidtragenden seien, obgleich sie kaum in Entscheidungsprozesse miteinbezogen würden. Frauen hätten eine Sicht der Dinge, die bei Verhandlungen meist fehle. Es gehe um nichts weniger als das Leben ihrer Kinder und Männer. Daran richteten sie sich aus und entsprechend gehe ihr Einsatz über individuelle Eigeninteressen hinaus. Ihre Organisation sei nicht hierarchisch und habe auch 20 Prozent Männer, die jedoch keine Führungspositionen einnehmen dürften.

Anleitung zum Frieden

Thania Paffenholz ergänzte das überzeugende Gespräch mit Ergebnissen aus ihrer Forschungsarbeit: Mit den Gleichgesinnten zu diskutieren, reiche nicht. Entscheidend seien unter anderem Inklusivität, eine breite Repräsentation, öffentliche Unterstützung, Verpflichtung zur Gewaltfreiheit und Einfluss auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene. Hinzu komme auch eine Sensibilisierung für Stereotype und Hass, die sowohl im allgemeinen Schulsystem als auch in den Medien ausgeprägter werden müsse.

Zuweilen hörte sich das Gespräch mit den Aktivistinnen wie eine Anleitung zum Frieden an. Zu schön, um wahr zu sein? Nicht unbedingt. Die Geschichte hat insbesondere mit Nordirland und Liberia bewiesen, dass Frauenbewegungen einen entscheidenden Beitrag zum Frieden leisten können. Der Aufmarsch der Frauen in Israel ist nicht nur ein Aufschrei oder ein Akt der Solidarität, sondern auch eine Demonstration der Macht. Und der Frieden eine Vision, die damit eingefordert wird. 