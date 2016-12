Auf Liebermans Worte müssen Taten folgen

ZUR LAGE IN ISRAEL

Ami Ayalon, Gilead Sher, Orni Petruschka, 16. Dezember 2016

Die Einwohner des unbewilligten Aussenpostens Amona finden sich, zu ihrem Nachteil, auf dem schlüpfrigen Abhang, auf dem Israel hinabgleitet. An dessen Fuss liegt das Ende der zionistischen Vision von einem demokratischen Staat für das jüdische Volk.

Sie werden den Preis zahlen, ob nun die hastigen Versuche von Premier Netanyahus Büro, eine Lösung für die bevorstehende Evaku-ierung der Siedlung zusammenzukleistern, von Erfolg gekrönt sein werden oder nicht. Der Misserfolg dieser Regierung an den diplomatischen und an den Sicherheitsfronten kann nicht gerettet werden, indem man sich das zypriotische Modell ausleiht und auf unsere Umstände zurechtbiegt oder indem man Gesetze gebraucht, die für abwesende Bodenbesitzer gelten, um ein politisches Problem in einer spezifischen Stätte zu lösen.

Wahrscheinlich werden in jedem Lösungsentwurf für den Konflikt und in jedem langfristigen Abkommen die wichtigsten Siedlungsblöcke, in denen derzeit rund 80 Prozent der Siedler wohnen, ein Bestandteil von Israel bleiben, mit einem Bodenabtausch in gleicher Grösse. Das wird die Grenzen zwischen dem sicheren jüdisch-demokratischen Staat Israel und einem entmilitarisierten Palästina bestimmen. Dazu wird es aber nur kommen, wenn die Regierung jetzt weise und mutig handelt, zwischen den Blöcken und Siedlungen jenseits von diesen, östlich der Sicherheitsbarriere, unterscheidet.

Zu den Leuten, die eine gewisse Anerkennung dieser Realität zum Ausdruck gebracht haben, gehört Verteidigungsminister Avigdor Lieberman, der vor einigen Wochen sagte, dass es eine Vermeidung der Räumung von Amona nicht geben werde. Nach der Wahl von Donald Trump sagte er, es wäre das beste, eine Übereinkunft mit der designierten US-Administration zu erzielen, was den Baustopp für isolierte Siedlungen betrifft, im Austausch gegen eine Ratifizierung des Briefs von Präsident George Bush an Ariel Sharon von 2004. Sogar im jetzigen Kabinett scheinen Menschen zu sitzen, die begreifen, dass das Theater rund um Amona für die Zukunft des Staates irrelevant ist.

Sollte Liebermans Vorschlag akzeptiert werden und Israel ein Abkommen mit der US-Administration über den Baustopp in abgelegenen Siedlungen im Austausch gegen die Anerkennung der grösseren Blöcke erreichen, deklariert Israel damit, dass es seine Souveränität über Gebiete ausserhalb der Blöcke aufgibt. Siedler, die in jenen Regionen leben, werden früher oder später realisieren, dass Israel seine Kontrolle dort auf-geben wird. Entsprechend wollen sie über ihr Schicksal informiert werden.

Die Regierung wird nicht imstande sein, gegenüber den USA eine Botschaft auszustrahlen und genau eine gegenteilige für den internen Gebrauch. Sie wird die USA nicht wissen lassen können, dass man prinzipiell jede Souveränität ausserhalb der Blöcke aufgeben und gleichzeitig die dort lebenden Siedler als Geiseln halten wird. Ein Abkommen mit den USA über den Halt der Bautätigkeit ausserhalb der Blöcke wird also die Regierung verpflichten, ein Gesetz zu verabschieden, das die freiwillige Evakuierung im Austausch gegen eine Kompensation offeriert. Das wird zehtausenden von Siedlern in jenen Regionen ermöglichen, ihr Leben innerhalb dem souveränen Territorium Israels neu aufzubauen.

Es sollte bemerkt werden, dass Bushs Brief von 2004 an Sharon Bezug nahm auf die Anerkennung von Siedlungsblöcken im Zusammenhang mit einer permanenten Lösung des Konflikts. Er wurde zur gleichen Zeit abgeliefert wie der Sasson-Bericht über die Aussenposten, in dem es hiess, dass die meisten der Aussenposten ausserhalb der Hauptböcke illegal errichtet worden seien.

Deshalb ist ein solches Gesetz wichtig. Seine Absegnung würde der eintretenden US-Adminis-tration und der ganzen Welt signalisieren, dass es Israel ernst ist mit dem, was es in Bezug auf die Zweistaatenlösung sagt. Eine solche Gesetzgebung würde einen Auftakt bilden für einen echten Dialog innerhalb der israelischen Gesellschaft.

Lieberman fügte seine Verlautbarung den folgenden Kommentar hinzu: «Wahltechnisch ist es vielleicht unklug von mir, dies zu sagen, doch wenn ich mich auf das Bauen an Orten konzentrieren kann, wo 80 Prozent der Siedler leben, und nicht auf Nokdim oder andere abgelegene Aussenposten, dann ist das eine gute Sache.»

Wenn der Verteidigungsminister damit rechnet, dass eine solche Bewegung Früchte tragen soll, sollte er einen zusätzlichen Schritt machen und explizit erklären, dass ein Baustopp ausserhalb der Blöcke nötig ist, um einen künftigen Palästinenserstaat zu errichten, zu Bedingungen, die für Israel akzeptabel sind.

Die Erfüllung des Zionismus durch die Bildung eines Heimatlands für das jüdische Volk im Land Israel und die Existenz einer sicheren Demokratie in einem solchen Staat erfordern das Ziehen seiner Grenzen rund um eine jüdische Mehrheit. Es ist gut, dass Lieberman beginnt, den israelischen Bürgern die Wahrheit zu erzählen, allen voran den Siedlern, doch Wörter müssen in Taten umgesetzt werden.

Die Autoren leiten die Bewegung «Blau-weisse Zukunft».