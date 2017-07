Auf Bewährtes setzen

ZÜRICH

Shai Holer, 14. Juli 2017

Das Seniorenzentrum Sikna steht unter einer neuen Leitung und vor einigen Herausforderungen – immer mit dem Ziel, seiner jüdischen Identität treu zu bleiben.



Das Seniorenzentrum Sikna in Zürich besteht seit fast 40 Jahren – aktuell stehen einige Veränderungen an.

Seit bald 40 Jahren besteht das Seniorenzentrum Sikna. Am Fuss des Üetliberges und in nächster Nähe zum Triemlispital bietet das Seniorenwohnheim zusammen mit der Seniorenresidenz Räumlichkeiten, Verpflegung und Betreuung für seine knapp 100 Bewohner. Das ursprünglich für jüdische Senioren eingerichtete Altenheim ist in den letzten Jahrzehnten stückweise erweitert und modernisiert worden. Mittlerweile verfügt die Sikna-Stiftung über vier beieinander liegende Liegenschaften, von denen zwei den Senioren zur Verfügung stehen. Ein weiteres Haus befindet sich im Bau. Aktuell steht die Sikna vor einigen Veränderungen und Erneuerungen: Im Oktober 2018 soll das Wohnhaus, das gerade gebaut wird, fertiggestellt und mit 13 Wohnungen und einer Arztpraxis ausgestattet sein. Aufgrund des Brandschutzes wurden vor kurzem zudem Bauarbeiten auch im bestehenden Wohnheim nötig, des Weiteren waltet für die Sikna-Stiftung seit Frühling dieses Jahres ein neues Präsidium.

Die Birmensdorferstrasse reicht beinahe bis nach Birmensdorf, sie ist eine gut befahrene Strasse. Von der Stadt her kommend gelangt man nach etwa einem Drittel der Strecke zur Sikna. Nicht direkt an der Hauptstrasse gelegen, etwas abseits, in der Sallenbachstrasse, steht das Wohnheim. Nur einige Meter von der Birmensdorferstrasse entfernt und doch vom Lärmpegel verschont. Man kann die vier Liegenschaften vom Vorplatz des Wohnheims sehen und dazwischen, etwa 200 Meter entfernt, ragt das Triemlispital empor. Zur Linken befindet sich die Seniorenresidenz und rechts beginnt der Garten, der sich um das Wohnheim und zwischen den vier Liegenschaften hindurchschlängelt.

Schrittweise Expansion

1979 war das Wohnheim, dessen Bau auf die Ideen und Vorstellungen von Georges Bloch und Raymond Bollag zurückreicht, einzugsbereit. Die bescheidenen Räumlichkeiten, die anfänglich aus zwei Zimmern mit Pflegebetten bestanden hatten, wurden im Lauf der Jahre zu einer ganzen Pflegeabteilung erweitert. Schnell erfreute sich das Wohnheim, das während der ersten zehn Jahre von Mirjam und Samuel Goldschmidt geführt wurde, eines grossen Andrangs. Ganze 25 Jahre hatte Micha Kaufman das Amt des Geschäftsführers inne, bevor er 2014 durch den Basler Roger Held abgelöst wurde. Inzwischen hatte sich einiges geändert. Vor etwa 14 Jahren kam ein mit 14 Wohnungen ausgestatteter Neubau hinzu, der Senioren dienen sollte, die die Nähe zur Sikna aus gesundheitlichen Gründen schätzen, je--doch nicht akut pflegebedürftig sind. Finanziert wurde das Gebäude unter anderem mit dem Erlös des ebenfalls von der Sikna-Stiftung ins Leben gerufenen Pflegezentrums Esra, das nach zwölf Jahren der Stadt Zürich verkauft wurde. Die vierstöckige Seniorenresidenz ist unterirdisch mit dem Wohnheim verbunden, so wie auch die im Umbau befindliche und 2009 erworbene Liegenschaft nebenan, die ebenfalls einmal Platz für altersgerecht ausgestattete Wohnungen bieten soll. Im letzten Jahr wurde ein weiteres Gebäude erworben, das heute als Bestandesliegenschaft mit Mietwohnungen belegt ist.

Weniger Spenden

Es seien diese Liegenschaften, die helfen würden, ein Einkommen zu erzielen, ohne dass man zwingend auf Spenden angewiesen sei, versichert Jonathan van Gelder, Stiftungsratspräsident der Sikna-Stiftung. Neben dieser Einkommensquelle steht noch eine weitere Liegenschaft im Besitz der Sikna. Das ehemalige Personalhaus steht nicht allzu weit weg in Wiedikon und dient heute ebenfalls als Mietshaus. «Als die Sikna 1974 gegründet wurde, wurde sie ausschliesslich aus Spendengeldern finanziert», erklärt van Gelder. Man hätte leider feststellen müssen, dass heute um einiges weniger gespendet würde als früher, und da der operative Betrieb nur knapp kostendeckend sei, musste man langfristig zusätzliche Einnahmequellen generieren. Man entschloss sich also Anlagenimmobilien zu erwerben. Grosse Gewinne dürfe man sich aber auf Stiftungsebene dennoch nicht vorstellen, beteuert van Gelder.

Man hätte sich den Kaschrut-Regeln verpflichtet, hinzu kämen Einschränkungen an Feiertagen, was alles Faktoren sind, die den Betrieb eines jüdischen Senioren-Zen-trums teurer werden lassen im Vergleich zu einer öffentlichen Institution. Roger Held, Geschäftsleiter der Sikna, stellt klar: «Wir bieten Kaschrut auf dem höchsten Level, und garantieren allen Bewohnern und Gästen, dass wir ihren Essens- und Kaschrut-Ansprüchen gerecht werden.» Aber auch er hält fest, dass dieser Umstand mit hohen Kosten verbunden ist. Die Trennung in fleischig, milchig und parve erfordere allerhand Küchengeräte, die gewartet und über kurz oder lang erneuert werden müssten.

Kein Konfliktpotenzial

Dennoch will man auf diesen Aufwand nicht verzichten: «Es ist ein Grundprinzip, dass wir für alle jüdischen Gemeinden da sind», erklärt Held. Und obschon der Stiftungszweck vo-raussah, ein Altenheim für jüdische Menschen zu errichten und auch heute noch die Mehrheit der Bewohner jüdisch ist, hat man den Stiftungszweck 2014 geändert und das Seniorenzentrum auch für nicht jüdische Senioren geöffnet. Mittlerweile seien etwa fünf bis zehn Prozent der Bewohner nicht jüdisch. «In aller Regel sind das Menschen, die jüdische Freunde hatten, in jüdischen Firmen gearbeitet haben, einen jüdischen Arzt besuchten, der ihnen die Sikna empfohlen hatte, oder, was auch schon vorkam, dass wir von der Stadt angefragt wurden, ob wir freie Zimmer haben», berichtet Held. Grosses Konfliktpotenzial zwischen den Bewohnern aufgrund der Religiosität sieht Held jedoch nicht. Dennoch hält er fest, dass es schon vor dem Eintritt viel Kommunikation brauche mit den nicht jüdischen Bewohnern und deren Angehörigen: «Wir feiern keine christlichen Feiertage, sondern die jüdischen, es herrscht Kaschrut, es herrscht die jüdische Kultur.» Held verweist aber auch auf die Selbstbestimmung und die hohe Autonomie der Bewohner. Auf den eigenen Zimmern sei den Bewohnern der religiöse Freiraum gewährt, man helfe ihnen auch gern, beispielsweise einen Weihnachtsstern aufzuhängen.

Grosszügiges Angebot

Zu den etwa 140 Mitarbeitenden der Sikna kommen etwa 80 Bewohner im Seniorenwohnheim und 20 in der Residenz. Der Heimaufenthalt koste durchschnittlich 7500 Franken im Monat, dafür erhalte man Kost und Logis, Betreuung und Pflege. Was sich wie die blosse Deckung der Grundbedürfnisse älterer Menschen anhört, birgt jedoch mehr: Das Angebot umfasst eine Synagoge, einen Hausrabbiner, einen Fitnessraum, einen Coiffeur, eine Pedicure, Yogakurse und ein breites Kulturangebot. Für Menschen mit Demenz ist der Aufenthalt aufgrund der stärkeren Pflegebedürftigkeit um etwa 1300 Franken im Monat teurer. Die Wohngruppe, bestehend aus zwölf Bewohnern, ist im ersten Stock des Wohnheims angesiedelt. Automatische Türen erlauben es ihnen, sich in den für sie vorgesehenen Räumen frei zu bewegen. Die Residenz ist sowohl für Paare als auch für Einzelhaushalte gedacht. Die 2,5- bis 3,5-Zimmer-Wohnungen verfügen über eine übliche Wohnungsausstattung, den Bewohnern steht es aber frei, die Mahlzeiten im Wohnheim einzunehmen. Zweimal wöchentlich werden die Wohnungen gereinigt. Darüber hinaus kann das reduzierte Pflegeangebot einer Inhouse-Spitex in Anspruch genommen werden.

Sicherer Generationenwechsel

In den letzten Jahren wurden am Wohnheim einige Bauarbeiten durchgeführt, um das Gebäude den aktuellen Brandschutzvorschriften anzupassen. Ferner sei das elektronische Patientendossier, die digitale Sammlung persönlicher medizinischer Dokumente, ein Thema, das politisch breit diskutiert werde und somit auch die Sikna beschäftige. Sonstige Erneuerungen oder gar Richtungsänderungen stünden momentan nicht an, meint van Gelder, der erst im Mai dieses Jahres das Amt übernommen hat, man wolle am Bewährten festhalten und dieses kontinuierlich verbessern. Auch neben dieser ehrenamtlichen Tätigkeit bleibe das Alter ein Thema. Damit spricht er das Immobilienfondsunternehmen an, bei dem er als Gründungspartner in führender Position tätig ist. «Die Investoren bei uns sind ausschliesslich Vorsorgeeinrichtungen», erläutert van Gelder. Der aus Basel stammende Betriebsökonom Held kam aus der Privatwirtschaft zur Sikna. Sowohl Held als auch van Gelder sehen in ihrer Tätigkeit eine moralische Verpflichtung, «denn die Sikna ist ein Generationenprojekt», so Held, «in welchem jeweils der Vorgängergeneration etwas zurückgegeben wird» (vgl. S. 25). 