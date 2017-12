Netanyahus Demokratie

Ich weiss, ich weiss, viele glauben, ich sei nahezu besessen von Israels Premier Binyamin Netanyahu, da ich so häufig über ihn und seine Politik schreibe, und das meistens kritisch. Aber was kann ich dafür, dass der Mann in seinem Machtanspruch immer und immer wieder alle Grenzen der Demokratie zu sprengen versucht?



So auch jetzt wieder. Seit vielen Monaten ermittelt die israelische Polizei auf Geheiss von Generalstaatsanwalt Mandelblit gegen Netanyahu in drei Fällen. Es geht um Bestechung und Amtsmissbrauch. So soll Netanyahu von reichen jüdischen Freunden aus dem Ausland teure Geschenke wie Whisky und Zigarren im sechsstelligen Bereich erhalten haben, Netanyahu hat mit dem Verleger der Zeitung «Yediot Achronot» einen Deal eingehen wollen, damit dessen Zeitung besser über ihn berichte, und schliesslich wird ermittelt rund um den Kauf von zwei deutschen U-Booten, bei denen Netanyahus Umfeld auf alle Fälle in Korruption und Bestechung verwickelt ist. Noch offen ist, inwieweit Netanyahu selbst davon wusste.



Netanyahus verbale Angriffe auf die Ermittlungen, auf die Polizei und den Polizeichef Alsheikh, der eigentlich ein Netanyahu-Mann ist (oder zu sein hätte), werden immer schriller, ein sicheres Indiz dafür, dass die Polizei offensichtlich Belege hat, die nichts Gutes für den Premier ahnen lassen.



Nun hat Netanyahus Koalition am Montag, den 27. November, in erster Lesung in der Knesset ein Gesetz verabschiedet, das darauf zugeschnitten wurde, Netanyahu den Kopf zu retten. Das Gesetz will, dass die Polizei nicht mehr öffentlich sagen darf, ob es eine Anklage von Netanyahu empfiehlt oder nicht. Netanyahus Koalitionspartner Kahlon von der Kulanu-Partei, der anfänglich grosse Töne gespuckt hat, mit ihm sei ein solches Gesetz nicht zu machen, hat, typisch für die israelische Politik, klein beigegeben, immerhin – so prahlt seine Partei – habe Kahlon dafür gesorgt, dass die Polizei dem Generalstaatsanwalt eine Empfehlung geben darf, wenn auch nicht mehr öffentlich.



Sie meinen, das würde keinen Unterschied machen? Es würde. Denn eine öffentliche Empfehlung einer Anklage würde die Koalitionspartner Netanyahus zwingen, das Bündnis mit ihm aufzulösen. Neuwahlen müssten angesetzt werden. Doch das will derzeit niemand, am allerwenigsten Netanyahu, der fürchten muss, in diesem Fall von seinem Herausforderer Yair Lapid geschlagen zu werden. Das neue Gesetz, wenn es denn tatsächlich in Kraft tritt, würde Netanyahu und seinen rechten Kumpanen wertvolle Zeit schenken und ihm möglicherweise auf längere Sicht die Macht retten.



Dieses Gesetz ist ein Skandal, wenn es denn durchkommt. Und das ist zu befürchten. Die israelische Demokratie ist auf einem absoluten Tiefpunkt angekommen. Und was tut die Opposition? Ein bisschen schimpfen. Und die Menschen gehen nicht auf die Strasse. Nichts geschieht. Im Augenblick zumindest. Netanyahu für immer? Es könnte noch schlimmer kommen: Je mehr sich Netanyahu in die Enge getrieben sieht, desto eher wächst die Gefahr eines Krieges. Denn auch das kennt man: Innenpolitische Probleme werden durch einen Krieg beiseite geschoben. Das aber wäre angesichts der augenblicklichen Lage im Nahen Osten fatal. Und wofür das alles? Nur damit ein Mann an der Macht bleiben kann (vgl. S. 18)?



Richard C. Schneider ist Publizist, Redaktor und Filmemacher für die ARD, er war Studioleiter des Bayerischen Rundfunks in Tel Aviv und zuletzt in Rom.