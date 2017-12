Der Schatten von Weimar

Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» titelt: «Hilfe wir wackeln!». «Stabilität oder Chaos für Deutschland?» fragt besorgt das «Handelsblatt». Von einem «politischen Urknall» spricht «Fokus». «Das alte Weimarer Drama» sieht «Die Zeit» auf das Land zukommen. «Berlin ist nicht Weimar» meint das «Neue Deutschland», während die «Die Welt» den langen Schatten der Weimarer Republik über der Bundesrepublik sieht. Ganz dramatisch betrachtet es der «Spiegel». Das Land stehe vor einer «Stunde Null, ohne Richtung, Einigkeit, Kanzlerin».



«Was soll’s», ist man versucht zu sagen. Was wäre schlimm an einem demokratischen Machtwechsel nach zwölf Jahren? Welches Land auf der Welt kann denn «Richtung» und «Einigkeit» vorweisen? Nordkorea vielleicht, aber sicher keine Demokratie. Und so dramatisch ist die Situation in Berlin ja auch wieder nicht: Statt dass sich wie nach 1949 zwei grosse linke und rechte Blöcke samt liberalem Juniorpartner die Macht teilen, sind es heute sechs Parteien und Parteienbündnisse, die miteinander streiten. Das ist in der westlich-demokratischen Welt nun wirklich nichts Aussergewöhnliches, wie der Blick über Deutschland hinaus zeigt: Minderheitsregierungen sind in Skandinavien nicht unüblich. Belgien kam auch schon mal jahrelang ohne funktionierende Landesregierung aus. Italien hatte seit 1946 exakt 64 Regierungen. In den Niederlanden dauerte es in diesem Jahr rund sieben Monate bis eine einigermassen stabile Regierung zustande kam.



In Frankreich verhindert einzig das autoritäre System der fünften Republik die Zersplitterung, für die das Land jahrzehntelang bekannt war. Grossbritannien und die USA werden zwar durch ihr Wahl- und Parteiensystem vor kontinentaleuropäischen Verhältnissen bewahrt. Dafür gestaltet sich dort innerparteiliche Politik ziemlich ideologisch und chaotisch, wie man dies beinahe täglich beobachten kann. Politisch gespalten nach Landesteilen, Sprachregionen, Mentalitäten, Konfessionen ist auch die Schweiz. Klare Mehrheiten sind selten. Der Bundesrat verharrt in einer fein austarierten Dauerkoalition. Stabilität wird durch die direkte Demokratie garantiert, in der die obersten Staatsorgane meist nicht regieren, sondern verwalten.



Und dann wäre da noch Israel. Es gestaltet seine äusserst lebendige und vielfältige Demokratie unter ungleich schwierigeren Bedingungen als das Nachkriegsdeutschland. Seit 1977 lebt Israel mit einem extrem zersplitterten Parteiensystem. Niemand hat je mehr als 30 Sitze in der Knesset. Parteien kommen und gehen. Regierungen sind instabil, Koalitionsverhandlungen sind in der Regel lange und mühsam. Kleine Splitterparteien spielen das Zünglein an der Waage. Mit mitunter extremen Forderungen geben sie den Ausschlag, ob eine handlungsfähige Regierung zustande kommt oder nicht. Immer steht die nächste Koalitionskrise kurz bevor. Regieren ist ein ewiger Balance-Akt, egal wer Regierungschef ist. Gerade letzte Woche hat die Krise rund um Bauarbeiten an der israelischen Eisenbahn und das angedrohte Ausscheiden des Vereinigten Thorajudentums aus der Koalition die Problematik erneut aufgezeigt.



Und doch prosperiert Israel. Das Land ist trotz aller Probleme eine funktionierende Demokratie. Der Grad der politischen Partizipation ist ebenso hoch wie der Grad der gemessenen Zufriedenheit der Bevölkerung. Genauso ist es bei den oben erwähnten Nationen. Es handelt sich um den harten Kern der westlichen Demokratien und Rechtsstaaten, die trotz zahlreicher Herausforderungen blühen und gedeihen. Im Übrigen hält sich auch in Deutschland trotz Scheitern der Koalitionsverhandlungen die Börse auf hohem Niveau, der Euro ist stabil und die Arbeitslosigkeit niedrig.



Warum also diese Angst vor Chaos, dieses Beschwören des Scheiterns von Weimar? Natürlich, es war solches Scheitern, welches den Aufstieg der Nazis und damit die Schoah möglich machte. Aber warum wirkt das bis heute nach? Ist die heutige Bundesrepublik derart instabil, dass die heutige Lage einen neuen Nazismus möglich macht? Natürlich wurde die Demokratie in Deutschland von aussen verordnet. Dieselben Alliierten, welche den Aufbau jüdischen Lebens in Deutschland möglich machten, verordneten den Deutschen auch eine demokratische «Reeducation». Blühende jüdische Gemeinden und eine enge Beziehung zu Israel sind der Lackmustest der deutschen Demokratie.



Wir wollen hoffen, dass dies so bleibt und die Demokratie in Deutschland tiefere Wurzeln geschlagen hat als zu Weimars Zeiten, als sie in einer autoritär und antisemitisch strukturieren Gesellschaft nur wenig Legitimität genoss.



Simon Erlanger ist Historiker, Journalist und Dozent an der Universität Luzern.