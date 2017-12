Das Ende der Zwei-Staaten-Illusion

Donald Trump wollte Jerusalem am Mittwoch – kurz nach Redaktionsschluss – als Hauptstadt Israels anerkennen. Die dadurch notwendige Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem soll aus logistischen Gründen erst im Lauf der kommenden Monate geschehen.



Die Entscheidung wirft eine Fülle von Fragen auf. Sicherlich begräbt Trump damit offiziell die Hoffnung auf eine Zwei-Staaten-Lösung im Palästina-Konflikt, die vor 25 Jahren in dem von Amerika vermittelten Osloer Friedensprozess Gestalt annahm. Trump bricht daher mit Prinzipien, in deren Umsetzung Amerika ein Viertel Jahrhundert lang enorme Energien investiert hat. Gleichzeitig kündigt er damit die Rolle der USA als Garant einer auf Verträge und der europäischen Aufklärung beruhenden Weltordnung auf. An die Stelle von Diplomatie und Grundsätzen tritt nun das blanke Recht des Stärkeren. Daraus spricht aber auch ein Realismus, der etwa Barack Obama abgegangen ist. Nun wird klar, was Trumps «America first»-Ideologie in der Praxis bedeutet: Die Welt kehrt nach Generationen von Bemühungen um einen auf Prinzipien gegründeten Rahmen für Koexistenz und Konfliktlösungen zurück zum Recht des Stärkeren.



Wie europäische Regierungen hat bereits Obama vor den Realitäten in Palästina kapituliert – also nicht den auf eine Realisierung einer Zwei-Staaten-Lösung notwendigen Druck auf die Konfliktparteien ausgeübt – und stattdessen einen formellen «Friedensprozess» als Feigenblatt für Tatenlosigkeit benutzt. Angesichts des von Binyamin Netanyahu forcierten Siedlungsbaus auf der Westbank war eine solche Konfliktlösung schon vor acht oder zehn Jahren rein geografisch nicht mehr realistisch. Das seit 2011 in Nahost wachsende Chaos infolge des Bürgerkrieges in Syrien und des Aufkommens von ISIS machte Zugeständnisse an die Palästinenser dann ohnehin zu einem unrealistischen Risiko für Israel.



Trump hat seine Jerusalem-Entscheidung am Dienstag arabischen Regierungschefs und dem Palästinenser-Führer Mahmoud Abbas telefonisch mitgeteilt. Diese bezeichneten den Schritt durchweg als schweren Fehler und warnten vor gewaltsamen Reaktionen speziell in den von Israel seit 1967 besetzten Palästinenser-Gebieten. Europäische und Organisationen islamischer Staaten verurteilten die Entscheidung Trumps ebenfalls. Diese bricht mit offiziellen Positionen der Weltgemeinschaft und auch der USA, welche auf die Staatsgründung Israels und den Sechstagekrieg von 1967 zurückgehen.



Sicherlich begraben damit zumindest Washington und Israel die Hoffnung auf eine Zwei-Staaten-Lösung in dem nun schon 100 Jahre währenden Palästina-Konflikt. Ein arabischer Staat ohne Ostjerusalem ist nicht denkbar. Allerdings sind bislang keine Details über Trumps Vorstellungen zu der rechtlichen Situation der heiligen Stätten des Islam in Ostjerusalem bekannt geworden. Dennoch stellt sich die Frage nach den Motiven Trumps und den Folgen seiner Entscheidung.



Zunächst schafft der Präsident Klarheit über den von seinem Schwiegersohn Jared Kushner entwickelten «Deal des Jahrhunderts», der Palästina Frieden bringen soll. Offenkundig wollen Trump und Kushner die machtpolitisch völlig hilflosen Palästinenser zur Anerkennung der Realitäten zwingen. Das mit Hilfe Washingtons ausgehandelte Osloer Friedenskonzept ist rein geografisch aufgrund der israelischen Siedlungen längst nicht mehr realistisch und diente den Beteiligten und der internationalen Gemeinschaft nurmehr als Feigenblatt: Abbas und seine Crew konnten sich so am Tropf ausländischer Hilfen an der Macht halten. Die Europäer haben Sorgen genug und ersparten sich durch eine Leugnung der Tatsachen vor Ort in Palästina einen unangenehmen Konflikt mit Israel und den USA.



Wie der Nahost-Experte Shibley Telhami in den USA am Dienstag schrieb, haben auch sunnitische Staatsführer das Thema Palästina längst auf Eis gelegt. Gleichwohl birgt ein Status-Wandel für Jerusalem laut Telhami enormen Sprengstoff in der arabischen und muslimischen Welt. Dies spielt Iran und Sunni-Extremisten in die Hände. Aber vermutlich setzen Trump und Kushner auf die Fähigkeit der autoritären Regime von Kairo bis Riad, allzu heftige Reaktionen ihrer Bevölkerungen im Zaum zu halten.



Denn ohne Absprache zumindest mit den Saudis hätte Trump diesen Schritt kaum unternommen. Seit einigen Tagen zirkulieren Informationen über ein in Absprache mit Kushner entwickeltes Konzept des saudischen Kronprinzen. Dabei würde Jerusalem die Hauptstadt Israels werden; die Palästinenser müssten einen Grossteil der von der Weltgemeinschaft (und bislang den USA) als illegal verurteilten Siedlungen auf der Westbank akzeptieren und sowohl das Recht auf eine Rückkehr in ihre Heimstätten vor dem Palästina-Krieg 1947–1949 als auch Ansprüche auf staatliche Souveränität und territoriale Kontinuität aufgeben. Ein winziger Silberstreifen für Araber könnte sein, dass Israel dann den Siedlungsbau auf der Westbank definitiv stoppt – für Ultras im jüdischen Staat vermutlich eine bittere Pille. Seit Jahrzehnten mit schrumpfendem Territorium und wachsender Population konfrontiert, müssten die Palästinenser derweil ihre wirtschaftlich hoffnungslose Lage als Dauerzustand anerkennen.



Fraglich bleibt, ob die Uno die seit Jahrzehnten auf massive Hilfen angewiesenen Palästinenser weiterhin unterstützt oder sie an den Grossmut Washingtons, Israels oder der Saudis und anderer Golfstaaten verweist. Diese scheinen auf eine Allianz mit Washington und Jerusalem gegen Iran zu hoffen, der seit der Irak-Invasion 2003 katastrophale Fehler der USA klug und umsichtig für eine Mehrung des Einflusses in der Region ausnutzt. Ein sunnitisch-israelischer Pakt dürfte die regionalen Spannungen jedoch eher noch verschärfen und die Repression in arabischen Staaten verstärken – was schon mittelfristig gefährliche Konsequenzen haben könnte. In Iran rückt die Bevölkerung derweil laut Berichten etwa der «New York Times» zusammen und hinter die klerikale Staatsführung. Europäische Bestrebungen auf eine allmähliche Normalisierung der Beziehungen zur Islamischen Republik stehen angesichts dieser Entwicklung vor einer neuen Herausforderung: Muss Europa nun zwischen Teheran und Jerusalem-Washington-Riad wählen?



Innenpolitisch signalisiert Trump mit der Entscheidung seinen Anhängern unter den Christlich-Konservativen Zuverlässigkeit. Schliesslich hat er die Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt Israels im Wahlkampf versprochen. Daran haben ihn auch jüdische Konservative und Parteispender wie Sheldon Adelson immer wieder erinnert. Trump wendet also auch hier sein Rezept an, die eigene Basis zu beglücken und Gegner zu spalten: Bei ihrem Fraktionsführer im Senat angefangen, sind viele Demokraten stolze Unterstützer Israels. Eine Kritik an der Anerkennung Jerusalems dürfte also für etliche Linksliberale knifflig werden.



Bemerkenswert ist zudem das Schweigen Chinas und Russlands zu der Jerusalem-Erklärung. Moskau ist nicht nur durch die Kooperation mit Iran als Verbündeter des syrischen Assad-Regimes ungleich stärker in Nahost engagiert als Peking, es sucht einen offenen Bruch mit Israel zu vermeiden. Diskrete Zurückhaltung in der Jerusalem-Frage könnte Wladimir Putin erlauben, diesen Balanceakt fortzusetzen. Gleichzeitig dürften Russland und China erfreut beobachten, dass Trump hier erneut eine Krise schürt, welche die Kraft und Aufmerksamkeit Amerikas bindet. Washington eskaliert unter seiner Regie das militärische Engagement von Syrien über Jemen bis Somalia. Ähnliches gilt für den Atom-Konflikt mit Nordkorea. Auch hier verbeisst sich Trump in ein Problem, das ihn für die langfristigen Probleme, wie die Bestrebungen Chinas nach einer hegemonialen Position in Asien und im pazifischen Raum, blind macht.



So will Trump zwar das Recht des Stärkeren wieder zur Grundlage der internationalen Politik machen, aber die USA tragen als dominante Macht möglicherweise dabei selbst den grössten Schaden davon (vgl. S. 7 und tachles online).



Andreas Mink ist US-Korrespondent der JM Jüdischen Medien AG.