Erst belächelt, dann ausgezeichnet

Seit den 1980er-Jahren suchte Ada Yonath nach den kristallografischen Strukturen der Ribosomen. Überzeugt von der Wichtigkeit dieser Arbeit, liess sie all jene lächeln, die ihre Bemühungen für Zeitverschwendung hielten. Als sie vor zehn Tagen, bei der 17. Vorlesung der Gesellschaft der Freunde des Weizmann Institute of Science, ihre Forschungsarbeit präsentierte, bemerkte sie fast nebenbei: «Ich galt als Dorftrottel.» Ihre Beharrlichkeit aber zahlte sich aus: 2009 konnte die damals 70-jährige in Stockholm den Nobelpreis für Chemie ent­gegennehmen.







Eine Pionierleistung

Ein Talent, meinte Yonath, habe sie nicht. Einzig von Neugierde getrieben und um der Armut zu entkommen, habe sie stets geforscht. Die Idee zu ihren Forschungsfragen war Ada Yonath nach einem kleinen Fahrradunfall gekommen. Sie lag im Bett und las von Polar­bären im Winterschlaf, und dass während dieser Ruhephase die Ribosomen in den Zellen deaktiviert werden. Ähnlich wie Kristalle blieben die Ribosomen beständig nebeneinander. In den Ribosomen werden die Informationen, die auf der DNA gespeichert sind, in Eiweisse übersetzt. Deshalb nennt man sie oft Protein-Fabrik. ­ Und weil Eiweisse im menschlichen Körper bei- nahe für alle Funktionen notwendig sind, er- schien Yonath nur logisch, dass sich noch unge- ahnte Möglichkeiten für medizinische Forschungen eröffnen würden, wären einmal die Strukturen der Ribosomen bekannt. Aufgrund der bekannten kristallografischen dreidimesionalen Struktur der Ribosomen könnten sich neuartige Antibiotika entwickeln lassen, die keine Resistenzen mehr hervorrufen wie konventionelle Antibiotika. Unter der Leitung der Strukturbiologin ex-perimentierten Forschende ihrer Abteilung am Weizmann-Institut in Rehovot jahrelang gemeinsam mit der Forschungsgruppe «Ribosomenstruktur» der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin mit Röntgenstrahlen. Denn die geeigneten Methoden zur Problem-lösung mussten überhaupt erst entwickelt werden; heute sind Yonaths Arbeiten als Pionierleistung anerkannt.







Wahre Forschung

Die Geschichte von Ada Yonath ist eine der Erfolgsgeschichten, wie sie der Präsident des Weizmann-Instituts Daniel Zajfman den 250 Interessierten an der Universität Zürich beschrieb. «Die grossen Erfindungen der Menschheit kamen nicht dadurch zustande, weil man ein bestimmtes Problem lösen wollte; im Gegenteil, man tat etwas aus Neugierde und daraus, als Nebeneffekt, entstand etwas völlig Neues, bisher Unbekanntes, wie das Rad, das Feuer oder das Internet.» Zajfman kritisierte, dass allzu oft Forschung hinsichtlich eines bestimmten Nutzens finanziert werde, er stellte fest: «Wahre Forschung geschieht dann, wenn man den Zweck nicht kennt.»



Traditionellerweise gehört zur Lecture-Veranstaltung ein Bericht über das International Summer Science Camp in Israel, für das die Schweizer Weizmann-Gesellschaft jährlich Stipendien ausrichtet. Céline Heimhofer war eine von acht Maturandinnen, die vergangenen Sommer vier Wochen am Weizmann-Institut forschen und zudem das Land kennenlernen durften.