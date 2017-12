Enteignung jüdischer Opfer bleibt ein Thema

tachles: Nicht zuletzt durch die Präsentation der Gurlitt-Sammlung in Bern und Bonn ist Raubkunst wieder einmal Thema. Am Anfang der Aufarbeitung stehen die Washingtoner Erklärungen zum Thema Raubkunst. Wie relevant sind diese heute noch?



Peter Mosimann: Nachdem die Alliierten der Verlierermacht Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eine Wiedergutmachungsgesetzgebung auferlegt hatten, passierte eigentlich weltweit nicht viel, bis die Schweiz wegen der berühmten und berüchtigten Nachrichtenlosen Vermögen unter Druck kam. In diesem Zusammenhang bemühte sich Stuart Eizenstat ab 1997, alle Staaten, unabhängig von ihren nationalen Gesetzgebungen, für eine Wiedergutmachungslösung zu gewinnen. Dies mündete Ende 1998 in die Washingtoner Erklärung, eine einseitige Erklärung jedes einzelnen Staates, einen Modus für Wiedergutmachungslösungen zu finden. In der Schweiz gilt die Washingtoner Erklärung durch freiwillige Übernahme durch die Museen, wobei aber nicht alle unterschrieben haben.



Die Erklärung ist also rechtlich nicht bindend, ausser für jene, die sie umgesetzt haben?



Richtig.



Gibt es für Raubkunst dennoch ein bindendes Recht?



In einzelnen Staaten oder Staatengemeinschaften, ja. In der Europäischen Union hat man beispielsweise eine eigene Regelung zum Kulturgüterschutz, plus in den einzelnen Mitgliedstaaten gilt weitestgehend die Anerkennung der Washingtoner Erklärung, in Deutschland auf der Grundlage der sogenannten «Handreichung» der Bundesregierung.



Wie sieht die Haltung zu diesem Thema in der Schweiz aus?



Die eigentlich zu mild abgefasste Erklärung bringt keine Verpflichtung zur Restitution, sondern befasst sich im Wesentlichen mit der Verpflichtung zur Provenienzforschung und der Identifikation der Opfer. Bei erfolgreicher Identifikation soll das Museum mit den Opfern Kontakt aufnehmen und «eine faire und gerechte Lösung» suchen. Diese reicht von der Anbringung einer Plakette beim im Museum ausgestellten Bild über eine gemeinsame Auktionierung des Kunstgegenstands mit Teilung des Erlöses bis zur Restitution. Damit nimmt die Washingtoner Erklärung ein «schwarzes Loch» in der Zeit zwischen der Entrechtung der jüdischen Familie im Holocaust und der heutigen Identifikation der rechtmäs­sigen Besitzer in Kauf. Anders ist das Vorgehen nach dem Zivilgesetzbuch; danach kann sich das Opfer, dem das Kunstwerk abhandengekommen ist, das Kunstwerk rückwirkend auf den Zeitpunkt der Entrechtung als Eigentum restituieren lassen, sofern der Erwerber (das Museum) nicht gutgläubig war. Es ist für die Opfer des Holocaust die offensichtlich bessere Lösung, als die Anwendung der nicht bindenden Washingtoner Erklärung. Nach diesen Grundsätzen ist das Museum nur verpflichtet zu verhandeln; es kann frei entscheiden, wie eine faire und gerechte Lösung aussieht.







Sie waren von Mai 2008 bis Juni 2017 Präsident der Kunstkommission des Kunst­museums Basel. Davor haben sie das Museum rechtlich vertreten. Wie geht das Kunst­museum Basel damit um?



Das Museum richtet sich zunächst nach dem Schweizer Gesetz und dem Code of Ethics for Museums (ICOM). In erster Linie prüft es, ob ein Rechtstitel besteht, ob die während des Holocaust geschehene Transaktion nicht rechtens und der Erwerber, in diesem Fall das Kunstmuseum, nicht guten Glaubens war. Dies entspricht auch der Einhaltung des Artikels 2.2 des ICOM, der vorsieht, dass ein Museum zur Überprüfung verpflichtet ist, ob es über einen rechtsgültigen Titel an einem erworbenen Kulturgut verfügt. Damit eliminiert das Kunst­museum Basel auch das vorher erwähnte schwarze Loch, weil man prüft, ob der Erwerbs-titel nach den Grundsätzen des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs anfechtbar oder nach den ICOM-Prinzipien fragwürdig ist. Ist dies Fall, restituiert das Museum ex tunc, also zurück auf den Zeitpunkt des Verlusts des Holocaust-Opfers. Das Museum zeigt somit Respekt vor dem vorbestandenen Eigentum des Opfers.



Das bedeutet konkret?



Die Museen sind verpflichtet, zunächst die Provenienz mit aller Sorgfalt abzuklären; wurde das Kunstwerk dem Holocaust-Opfer konfisziert und hätte das Museum bei gehöriger Sorgfalt und Aufmerksamkeit dies wissen können, verfügt es nicht über einen rechtsgültigen Eigentumstitel. Es ist somit verpflichtet zu restituieren. Das schweizerische Recht, wie auch der ICOM verleihen dem Holocaust-Opfer einen unverjährbaren Anspruch; die Washingtoner Erklärung hingegen greift zu kurz, weil sie nicht bindend ist, also keinen einklagbaren Anspruch verleiht.







In den letzten Wochen wurde Kritik an An­­käufen des Kunstmuseums Basel aus dem Jahre 1932 und später laut. Hat das Kunst­museum ein Raubkunstproblem?



Nein, die Vorwürfe sind von Grund auf unzutreffend. Das Museum hat bei der Durchführung des sogenannten Bergier-Berichts die gesamten Bestände, die ab 1933 bis zirka 1960 erworben wurden, nochmals auf die Provenienz hin untersucht. Bei Bedarf wird noch heute die Provenienz hinterfragt. Sobald ein Verdacht besteht, wird aufwendig und im Detail untersucht. Besteht der begründete Verdacht auf Raubkunst, wird mit dem vormaligen Eigentümer Kontakt aufgenommen.







Wird dieser Grundsatz generell oder nur in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg angewendet?



Er gilt generell, denn er bezieht sich ja auf das ZGB und den ICOM.



Gibt es in Bezug auf Raubkunst Gerichtsurteile, die als massgeblich betrachtet werden können?



In der Schweiz gibt es deren zwei, die wichtige Grundsätze enthalten. Das eine ist jenes der Raubkammer des Bundesgerichts in Sachen Bührle im Restitutionsfall Rosenberg (1948). Dieses Urteil zeigt zum einen mit aller Sorgfalt auf, wie die Nazis ihre Konfiskationsverbrechen jeweils mit Normen camoufliert haben. Das Urteil des Bundesgerichts zeigt auch die Grenzen des Schutzes des guten Glaubens auf. Das zweite Urteil stammt aus dem Jahre 2013 und befasst sich mit den Grundsätzen der Abgrenzung zwischen gutgläubigem Erwerb und fehlendem guten Glauben. Diese zwei Entscheide sind für die Museen das Mass aller Dinge hinsichtlich der Verpflichtung zur Provenienz­forschung und zum sorgfältigen Erwerb.







Bestehen auch international Urteile, die zu konsultieren sind?



Jeder grössere Entscheid gibt neues Wissen darüber, in welchen Archiven Museen mit guten Aussichten nachforschen können, aber auch bei welchen Künstlern oder Sammlernachlässen Vorsicht geboten ist.



Das Kunstmuseum Basel hat ja offenbar schon vor langer Zeit proaktiv damit begonnen, die Provenienz seiner Sammlung zu überprüfen. Und dennoch steht die Institution heute in der Debatte.



Zur Zeit des Bergier-Berichts wurden sehr aufwendige Untersuchungen durchgeführt, und es kam auch ein fragwürdiger Erwerb zum Tragen. Die Provenienzforschung gab es schon immer, aber die Provenienzforschung wurde in Basel ab 2010 noch intensiviert; damals wurde eingeführt, dass die Museumsdirektoren im Arbeitsvertrag zur Einhaltung der Grundsätze des ICOM verpflichtet sind.



Die Entdeckung der Gurlitt-Sammlung hat die Debatte um Raubkunst wieder auf­flackern lassen. Wie beurteilen Sie insgesamt das Vorgehen rund um diese Sammlung?



Persönlich hätte ich den Nachlass nicht angenommen, und auch der damalige Direktor des Kunstmuseums Basel äusserte sich so – eine solche Universalsukzession kann für ein Museum sehr belastend sein. Als Universalerbe tritt es in die Rechte und Pflichten des Erblassers ein.







Offenbar wurden von rund 1500 Werken aber nur sechs als Raubkunst identifiziert. Somit ist der Rest doch quasi «weissgewaschen».



Es wurden aber nur für eine sehr kleine Anzahl, im zweistelligen Bereich, der Werke überhaupt Nachforschungen angestellt und Resultate erzielt. Deshalb auch der aktuelle Zustand, wonach die Provenienzkette bei etwa der Hälfte der Werke noch offen ist.



Die Schweiz war während des Zweiten Weltkriegs eine Drehscheibe für Raubkunst. Ist Bern eine Fortsetzung des Handbietens dazu?



Nein. Es gibt genügend andere Gründe, um den Nachlass nicht anzunehmen. Wobei es rechtlich umstritten ist, ob ein Universalerbe – wie in diesem Fall Cornelius Gurlitt und nun das Kunstmuseum Bern – mit der Erb­sache auch den bösen Glauben des Erblassers übernimmt oder nicht. Und dieser war bei Hildebrand Gurlitt bei einzelnen Werken mit Sicherheit vorhanden.



In Ihrem Rechtsgutachten für die Basler Regierung und das Kunstmuseum zum Fall Glaser anno 2007 nahmen Sie rein rechtlich Stellung, persönlich haben Sie aber immer wieder Empathie für die Opfer-Familien gezeigt. Wie viel Empathie oder Moral darf und kann man als Anwalt in solchen Fällen einbringen? Wird es dabei immer eine Lücke zwischen Recht und Moral geben?



Das ist ein komplexes Thema. Das Recht sollte nicht von Moral oder Fairness abweichen. Meines Erachtens ist die schweizerische Lösung des ZGB mit einem unverjährbaren Anspruch des Opfers auf Restitution, soweit böser Glaube vorliegt, eine gute, über die in Europa nur wenige Länder verfügen. In Deutschland verjährt zum Beispiel der Anspruch des Opfers gegen den bösgläubigen Erwerber nach 30 Jahren. Es kommt hinzu, dass der Beizug des ICOM ein interessantes «Tor» öffnet, um in moralisch verwerflichen Fällen eine Lösung zu finden. Zum Fall Gurlitt: Mein Blickwinkel war jener des rein rechtlichen Gutachters des Museums wie auch der Regierung. Ich war damals noch nicht Präsident der Kunstkommission. Persönlich denke ich noch heute, dass die diesbezüglichen Entscheide des Regierungsrats 2008 und der nochmaligen Erwägung der Kunstkommission 2010 richtig waren. Den Fall Glaser kann man nicht unter der Washingtoner Erklärung beurteilen, weil dafür die Werke hätten enteignet sein müssen. Curt Glaser aber gab sie selbst zur Auktion, und die juristische Prüfung und die Grundlagenforschung ergaben, dass kein Beleg dafür existiert, dass er dies unter Zwang tat. Die Auktion vom 17. und 18. Mai 1933 fiel wohl in die Zeit des Holocaust, doch Glasers Entscheid erging vor dem 30. Januar 1933 und aus anderen Gründen als unter Zwang der Nazis. 1935 reiste Curt Glaser­ sogar nochmals nach Berlin und holte dort offiziell zehn Container mit jenen Werken ab, die jetzt im Kunsthaus Zürich sind. Wir kamen daher zur Überzeugung, dass es sich um keinen Raubkunstfall respektive keinen menschlich untragbaren Fall handelte. Überdies lag der bezahlte Preis im Einklang mit der damals seit 1928 noch herrschenden Rezession; er war dem damaligen Markt gerecht.



Wenn es in der Schweiz eine Fluchtgut­gesetzgebung gäbe, würden die Werke Curt Glasers allenfalls darunterfallen?



Am 19. Mai 1933, einen Tag nach der Auktion, schrieb Glaser seinem Freund Edvard Munch, dass er nach dem Tod seiner Frau im Jahre 1932, dem Verlust seiner Beamtung und seiner zweiten Verheiratung im April 1933 ein neues Leben anfange: «Ich musste mich von allem entledigen.» Das schrieb nicht einer, der auf der Flucht war.



Curt Glaser ist demnach der falsche Fall, um ein Exempel zu statuieren?



Ja. Es gibt andere Fälle, wo Werke unter existentieller Bedrohung oder sonstigen stossenden Umständen den Besitzer wechselten, etwa der Fall Kasimir Malewitsch, der 1927, begeistert von der kommunistischen Bewegung, nach Moskau ging, dort in Ungnade fiel und an der Rückkehr nach Deutschland gehindert wurde. Malewitsch hatte seine Werke teils in Holland, teils bei einem befreundeten Ehepaar in Deutschland zurückgelassen. Erst 1998 wurde bekannt, dass dieses Ehepaar diesen Schatz offensichtlich ohne Erlaubnis verkauft hatte. Eine Basler Persönlichkeit kaufte die Werke von einer Galerie in New York und schenkte sie dem Kunstmuseum Basel. Bei der Begutachtung kamen wir zum Schluss, dass die Erben zwar keinen Rechtstitel hatten, aber genügend klare Kenntnisse dazu bestanden, dass ein Unrecht geschehen war. Deshalb wurde mit den Malewitsch-Erben verhandelt.



Dann wurde 2012 in diesem Fall, im Gegensatz zum Fall Glaser 2008, eigentlich eher moralisch denn rechtlich argumentiert. Sehen Sie darin keinen Widerspruch?



Die Frage lautet, ob etwas «abhandengekommen» ist. Malewitsch vertraute seine Werke dem Ehepaar ja nicht zum Verkauf, sondern zum Aufbewahren an. Er hinterlegte sie. Als die Basler Sammlerin sie dem Museum schenkte, hatte man dieses Wissen allerdings noch nicht; erst nach 2000 wurde klar, dass die Werke Malewitsch «abhandengekommen» waren. Deshalb der Entscheid, mit den Erben zu verhandeln, auch wenn nach Schweizer­ Gesetz die Werke durch das Museum als Schenkung rechtmässig erworben worden waren, möglicherweise aber nicht nach dem ICOM.



Eine Organperson des Kunstmuseums Bern äusserte nach der Übernahme der Gurlitt-Werke, dass durch die minutiöse Grundlagenforschung seines Instituts zu diesen Bildern nun alle anderen Museen «Angst haben». Ist dem so?



Das Kunstmuseum Bern wurde von der deutschen Regierung gezwungen, die «Handreichung» zu unterzeichnen, sonst wären die Werke nicht nach Bern freigegeben worden. Nun propagiert das Kunstmuseum Bern diese Handreichung für die Schweiz. Das ist nicht angebracht. Die Handreichung geht auf die Wiedergutmachungserlasse des Kriegs­verliererstaats Deutschland zurück.



Versucht hier ein kleineres Haus wie Bern, den grösseren Museen in der Annahme Druck aufzusetzen, dass sie Raubkunst besitzen?



Natürlich muss man damit rechnen, dass es etwa in Basel noch – wenn auch kleinere – Bestände an Raubkunst gibt. Dies dürfte wohl auf praktisch jedes Museum weltweit zu­­treffen, und nicht nur für die Zeit des Zweiten Weltkriegs.



Auktionshäuser sind ja zur Provenienz­forschung verpflichtet. Kann man bei so erstandenen Gemälden sicher sein, keine Raubkunst zu kaufen?



Nicht wirklich. Es gibt immer wieder Beispiele in den Katalogen, wo die Ketten sichtbar unterbrochen sind und die Gemälde trotzdem für die Auktion freigegeben werden.



Besteht die Pflicht zur Restitution demnach bereits auch seitens privater Besitzer?



Ja, es ging nie nur um die Museen, sondern auch um private Sammler. Ihre Sorgfaltspflicht ist nicht kleiner als jene der Museen. Die Bundesgerichtspraxis betreffend die Anforderungen an die Sorgfalt der Sammler ist anspruchsvoll. Das geht aus dem Urteil des Bundesgerichts von 2013 mit aller Deutlichkeit hervor.



Wie lässt es sich erklären, dass die ganze Debatte um die Raubkunst erst gegen Ende der 1990er-Jahre aufkam?



Damals wurden viele Archive aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs geöffnet, und in diesen ist unglaublich viel Material erhalten, das Aufschlüsse gibt.



Ist es denkbar, dass derzeit noch fehlende, allgemein gültige internationale Regulative für den Umgang mit Raubkunst zustande kommen könnten?



Das wäre schwierig, denn man kriegt beispielsweise Russland nicht an den Verhandlungstisch – wo vermutlich die grössten Raubkunstschätze vorhanden sind. Ich denke aber, dass ein Restatement der Washingtoner Erklärung angebracht wäre.



Für die Museen ist die Situation derzeit ja aber nicht gut und voller Unsicherheiten und Risiken. Steht irgendwann ein Schlussstrich in Aussicht?



In zwei Bundesstaaten der USA muss jemand, der einen Anspruch auf Restitution entdeckt, innert einer Frist von ein bis zwei Jahren seit Entdeckung seines Anspruchs klagen. Meines Erachtens ist diese Verjährungsfrist anspruchsvoll. Die Vorbereitung der Restitutionsprozesse erfordert sehr viel Zeit. Meines Erachtens sollte die Verjährungsfrist wesentlich länger sein. Persönlich bevorzuge ich die schweizerische Lösung, die für das Opfer den unverjährbaren Anspruch auf Restitution gewährleistet, sofern der Erwerber bös­gläubig ist.



Was würden Sie den Nachkommen von Opfern von Kunstenteignung im Zweiten Weltkrieg als Vorgehen empfehlen?



Wenn der heutige Besitzer ein Museum ist, würde ich sofort das Gespräch aufnehmen, die Geschichte des Werks möglichst gut dokumentiert vorlegen und das Museum auffordern, den Sachverhalt selbst zu überprüfen. Die Museen schulden dies nach Ziff. 2.2 des ICOM. Sie müssen ohnehin zum eigenen Schutz mit aller Sorgfalt prüfen. Wenn sie nämlich ein Kunstwerk ohne einschlägige Begründung restituieren, begehen sie ungetreue Geschäftsführung.