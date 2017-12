Aramäisch statt Französisch

«Dina de malchuta dina» – das Gesetz des Königtums ist Gesetz. Dies besagt, dass in aller Regel das Gesetz eines Landes über jenem der Halacha, dem jüdischen Gesetz, steht. In einem Land wie der Schweiz ist es heutzutage nicht mehr allzu schwierig, im Einklang mit beiden zu leben. Der Samstag etwa ist im Allgemeinen schulfrei, orthodoxe jüdische Männer kommen ohne «einen Dreh» vom regulären Militärdienst weg. Allerdings geht es nicht um eine Abstufung, welches Gesetz über dem anderen steht, sondern darum, dass bundesrechtlich vorgeschriebener Unterricht und die damit einhergehenden Stundentafeln in der Volksschule generell für alle Schulen hierzulande beziehungsweise in der Stadt Zürich gelten. Also auch für Schulen mit Namen wie Talmud Toiro, Noam, Jeschiwe Ketane, Mosdos Tiferes Daniel oder Etz Chajim. Dass sich gewisse charedisch gefärbte Institutionen mit diesem Volksschulgesetz und den fix vorgeschriebenen Lektionen schwer tun, ist nicht erst seit gestern bekannt. Und ebenso wissen wir, dass diese Einrichtungen durchaus einen Bonus geniessen, wenn die Behörden da und dort – etwa was das Turnen angeht – ein Auge zudrücken. Konkret erlaubt es das Volksschulamt des Kantons Zürich, dass ein Teil der Sportlektionen durch Sporttage und -lager abgedeckt beziehungsweise kompensiert wird. Erziehung, «chinuch», gehört zu den nobelsten Aufgaben im jüdischen Leben, was den Visitatoren aller jüdischen Schulen nicht verborgen bleibt, wenn sie den Lerneifer jüdischer Schülerinnen und Schüler spüren. Nun haben es die Richterinnen und Richter des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich noch mit juristischem Eifer zu tun gehabt, der bei mir nur Kopfschütteln ausgelöst hat: Um eine Verfügung des Volkschulamtes aufzuheben, wurde bei der obersten kantonalen Gerichtsinstanz des Kantons Zürich, beim Verwaltungsgericht, von charedischer Seite versucht, an dieser Stundentafel «herumzuschrauben.» So sollten unter anderem Jiddisch, Ivrit und Aramäisch (das Talmud-Studium bleibt dabei den Knaben vorbehalten, und mir ist nicht bekannt, dass ultraorthodoxe jüdische Schulen Ivrit unterrichten) als Ersatz für Französisch und Englisch anerkannt werden. Dieses vom Gericht verworfene Argument folgt in der inneren Logik jener – von den Richtern ebenfalls bachab geschickten – Behauptung, dass sich gewisse jüdische Schulen als «fremdsprachig» betrachten und daher ein Recht auf einen veränderten – sprich reduzierten – (profanen) Lehrplan hätten, der sie davon befreit, Fremdsprachen wie Englisch und Französisch anzubieten. Das Gericht hält sachlich fest, dass sich das Schulangebot an Schülerinnen und Schüler richtet, die in der Schweiz aufgewachsen sind und die Konditionen für die Bewilligung für fremdsprachige Schulen nicht erfüllt seien. Und wie das Amen in der Kirche beziehungsweise in der Synagoge haben die Beschwerdeführer vergeblich die in der Bundesverfassung verankerte Wirtschafts- und Glaubensfreiheit bemüht, um den Unterricht in einer jüdisch-orthodoxen Schule nach freiem Gusto zu gestalten. Natürlich, das «Schtetl Zürich» wie es der Fotograf Livio Piatti vor 20 Jahren im gleichnamigen Buch liebevoll und einfühlsam porträtiert hatte, ist eine kulturelle Bereicherung Zürichs. Doch es ist einfach zu klein und zu unbedeutend, um analog Quartieren in Brooklyn oder anderen Vororten New Yorks – mit insgesamt etwa drei Millionen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern – im Grunde eine eigene Rechtsordnung zu erhalten. Genau das haben die Initianten mit ihrem Schritt ans Verwaltungsgericht versucht. Ob sie die Chuzpe haben werden, auch diesen Entscheid zu kassieren und noch ans Bundesgericht zu treten – ich hoffe es nicht. Übrigens: Der Vorsitzende des Gerichts, das das Urteil VB2017.00208 gefällt hat, ist der Vater einer Lehrerin, die bis vor kurzem an der Noam unterrichtet hat – einer jüdischen Schule, die sich sehr wohl an den Grundsätzen der Volksschule und am vorgeschriebenen Lehrplan orientiert.







Roger Weill war in den 1990-er Jahren Redaktions­leiter des «Israelitischen Wochenblatts» und der «Jüdischen Rundschau».