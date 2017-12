Rivlin hat ein Minenfeld betreten

Zweifelsohne hat Israels Präsident Reuven Rivlin die Todesstrafe verdient. «Weil er ein verfluchter Nazi ist», wie ein Internet-Schreiber es formulierte. Oder ein anderer: «Er ist der Präsident der Terroristen», oder in den Worten der Abgeordneten Nava Boker (Likud): «Er ist ein stinkender Verräter, der unsere Soldaten auf dem Schlachtfeld im Stich lässt.» Rivlin ist auch ein Linker, dem die Keffia perfekt steht.



Jede einzelne dieser Anschuldigungen ist eine Anklage gegen Rivlin wert. Die Meinungen über die Keffia gehen übrigens auseinander. Laut Gilad Erdan, dem Minister der Hetze: «Das Bild ist abscheulich», meinte er in bezug auf ein Bild von Rivlin mit einer Keffia, «doch es ist keine Hetze.»



Premierminister Binyamin Netanyahu andererseits ersuchte, die Keffia beim Um-sich-Werfen mit Kritik nicht beim Namen zu nennen. Es ist rührend, den ethischen Unterschied und die ideologische Kluft genau zu beachten, welche diese beiden Verhaltensweisen voneinander trennen.



Rivlins Sünde ist unverzeihlich. Er hat das «Kind von uns allen» lächerlich gemacht, das Symbol des Stolzes und des Muts, einen Soldaten, der einen schwer verletzten Terroristen exekutierte.­ Rivlin gewährte ihm nicht die offensichtlich so sehr verdiente Begnadigung, verschloss sein Ohr dem Gebrüll der lärmenden Menge, nahm die Position von IDF-General­stabschef Gadi Eisenkot an (selber ein bestens bekannter Verräter) und schlug dem Priester der Moralität ins Gesicht, wie (Kulturministerin) Miri Regev, (Verteidigungsminister) Avigdor Lieberman,­ (Koalitionsführer) David Bitan, den Abgeordneten David Amsalem und Oren Hazan sowie Premier Netanyahu, der sich selbst zum Verbündeten und Freund von Elor Azarias Familie gemacht hat.



Rivlin hätte rechtzeitig wissen müssen, dass man sich vor dem Betreten eines Minenfeldes mit einem Minendetektor hätte ausrüsten sollen, um sich zu vergewissern, wo eine Explosion wahrscheinlich losgehen dürfte.



Die hetzenden Knessetmitglieder und ihre Talk-back-Anhänger hatten recht: Rivlin eignet sich nicht als Israels Präsident. Er lebt offenbar auf einem anderen Planeten. Vor einem Monat schimpfte er vor der Knesset auf die Regierung und deren Priester: «Es wird versucht, die Maske der Heuchelei von den Gesichtern der Verantwortlichen zu reissen. In dieser Revolution ist der Herrscher gleichzeitig das Opfer. Wir zeigen es ihnen! – so tönt es in dieser Revolution. Staatsmännisches Benehmen ist verschwunden, und die Direktive heisst: Nach uns die Sintflut.» So donnerte er in seiner Rede vom Podium der Knesset herab.



Der Saal war leer. Das heisst, Knessetmitglieder und Kabinettsminister waren anwesend, doch sie waren stereotype Figuren, die nichts sehen oder hören. Die «Opfer-Herrscher» verstanden nicht, worüber Rivlin sprach. «Was denkt er denn, dass er sei, dieser Präsident?» Die Revanche traf ein, und zwar mit Zinseszins. «Ich be­­dauere all die Gelegenheiten, in denen ich für Rivlin gestimmt habe, als dieser ein Knesset-kandidat der Likud-Partei war. Ich habe alle Kontakte zu ihm abgebrochen, ich spreche nicht mit ihm», sagte Koalitionsvorsitzender David Bitan. Eine schlimmere Strafe kann man sich nicht vorstellen.



Doch Bitan hat recht. Rivlin kann nicht länger den «Geist der Nation» oder die «Werte des Staates­ Israel» repräsentieren. Wenn es jemanden gibt, der vergessen hat, was es heisst, jüdisch und israelisch zu sein, dann ist es Rivlin und nicht die Linke. «Er ist keiner von uns», befand Bitan. Wie konnte diese Person, die mit Stolz auf ihren symbolischen Status blickt, effektiv vor Politikern aus aller Welt stehen und sie davon überzeugen, dass Israel ein Muster an Tugend ist, ein Modell für Werte und Judentum, ein Staat, der weise genug war, jemanden wie ihn an seine Spitze zu setzen, obwohl doch jeder die Wahrheit kennt? Ein Präsident, der die Welt auf diese Weise belügt, sollte tatsächlich aus seinem Amt entfernt werden. Israel braucht einen Robert Mugabe, einen Rodrigo Duterte, den Präsidenten der Philippinen. Israel will einen Anführer, keinen Präsidenten, der über Demokratie und Menschenrechte plappert.



Netanyahu hatte ebenfalls recht. Er hatte als Erster die Zukunft vorhergesehen, als er gegen Rivlins Kandidatur opponierte. Israel wird es nicht gelingen, seine Identität zu formen, während Netanyahu Premierminister und Rivlin Präsident­ ist.



Zvi Barel ist Journalist und lebt in Israel.