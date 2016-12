Arrogante Ablehung

BERN

Gisela Blau, 16. Dezember 2016

Das Postulat «Schutz von Minderheiten» des Zürcher SP-Ständerats Daniel Jositsch (vgl. S. 9) wurde in der Kleinen Kammer am frühen Mittwochabend mit 19:13 Stimmen bei zwei Enthaltungen abgelehnt, als bereits viele der 46 Ständeratsmitglieder weg waren. Jositsch hatte keine Niederlage erwartet. Besonders enttäuscht war er über die FDP, von deren Räten nur noch vier Ja sagten. Der St. Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner sagte gegenüber tachles, die unsensible, harte Argumentation von Bundesrätin Simonetta Sommaruga habe «die latente Skepsis im Saal verstärkt». Die Haltung der Stände, in denen es jüdische Gemeinden gibt, war unterschiedlich. Der Stand Zürich stimmte Ja (Jositsch und Ruedi Noser, FDP). Genf lehnte ab (der grüne Robert Cramer, die SP-Frau Maury Pasquier). Die Stadtbasler SP-Ständerätin Anita Fetz war den ganzen Tag abwesend. Der Berner SP-Rat Stöckli war zur Abstimmung nicht mehr präsent und sein BDP-Kollege Werner Luginbühl lehnte ab. Der Stand St. Gallen stimmte Ja (Karin Keller-Sutter, FDP, und Paul Rechsteiner, SP). Die noch allein anwesende Aargauer SP-Ständerätin Pascale Bruderer stimmte Ja, die Waadtländer Standesvertretung sagte Nein. Rechsteiner sagte im Rat, er sei erschrocken über die Aufforderung eines Berichts der Fachstelle für Rassismusbekämpfung, die jüdische Gemeinschaft solle durch eine Stiftung ihre Sicherheitsmassnahmen selber finanzieren. Er fühlte sich in die Nazizeit zurückversetzt, als den Juden die Kosten für jüdische Flüchtling aufgezwungen wurden. Er sagte zu tachles, er sei konsterniert über die Argumentation der Bundesrätin, deren überhebliche Worte auch weitere schockiert haben mögen. Der Kampf um die Beteiligung des Bundes an den Schutzmassnahmen der jüdischen Minderheit durch den Bund geht auf mehreren Ebenen weiter. In der Märzsession wird die letzte Woche eingereichte Motion von Daniel Jositsch behandelt. Im Nationalrat hat die Aargauer SP-Rätin diese Woche eine ähnliche Motion eingereicht. Sonja Rueff-Frenkel deponierte im Zürcher Kantonsrat eine dringliche Anfrage mit einer grossen Anzahl von Mitunterzeichnenden, und im Zürcher Gemeinderat gibt es heute Freitag anlässlich der Budgetdebatte eine Behandlung eines Vorstosses der Alternativen Liste.