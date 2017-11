Armeedienst für alle!

STANDPUNKT

Eliyah Havemann, 24. November 2017

Als Ben Gurion als Premierminister etwa 400 Charedim erlaubt hatte, anstatt in der Armee zu dienen, sich dem Thorastudium in der Jeschiwa zu widmen, hatte er zwei triftige Gründe. Erstens: Im Holocaust ist neben den Menschen auch unglaublich viel Wissen zur Thora und zur jüdischen Theologie weggemordet worden, und der Wiederaufbau dieses Wissens war und ist wichtig und richtig. Die Religion ist für die meisten Juden bis heute identitätsstiftend, und auch die säkularen Juden gehen eher in eine Synagoge als in ein anderes Gebetshaus. Diese jüdische Identität ist Teil des Fundaments des Jüdischen Staates, der damals gerade entstand.

Zweitens: Die Armee brauchte zur Verteidigung des jungen Staates Kämpfer mit starken Armen und einer gehörigen Portion Übermut, keine bebrillten Kopfmenschen mit Angst in den Knochen und Gottesfurcht im Gemüt. In der Jeschiwa sitzend konnten diejenigen, die für den Kampf an der Waffe nicht gemacht waren, zumindest nicht stören.

Ben Gurion hat nur den Fehler gemacht, diesem Angebot an die Charedim keine Grenze zu setzen. Weder zeitlich, noch in der Zahl. Heute sind dank starker charedischer Geburtenraten bereits etwa 10 Prozent der Bevölkerung Israels Charedim,- und ihre Kinder sind allesamt vom Wehrdienst befreit.

Während der letzten Regierungsperiode hat die Partei Yesh Atid um Yair Lapid durchgesetzt, dass diese Regelung geändert wird. Doch die Koalition mit Netanyahu hielt nicht, und zwei Jahre später, bevor die neue Regelung in Kraft treten- konnte, hatte nach den Neuwahlen im März 2015 eine Koalition aus Likud und religiösen Parteien das Vorhaben wieder gekippt. Jetzt jedoch, Anfang November 2017, hat das Oberste Gericht Israels entschieden, dass innerhalb eines Jahres die Regierung eine Regelung finden muss, die den Grundprinzipien der Gleichbehandlung entspricht. Für die aktuelle Koalition ist das mehr als nur eine Herausforderung, denn alle orthodox-religiösen Parteien in der Koalition sind sich in diesem Punkt einig: Charedim gehören nicht in die Armee.

Es ist auch in anderen Staaten, die einen verpflichtenden Grundwehrdienst kennen, üblich, dass manche Menschen vom Wehrdienst befreit werden. Entweder aus medizinischen Gründen oder auch, wenn jemand Hochbegabtes eine vielversprechende Laufbahn in einer Universität durch den Wehrdienst in Gefahr gebracht sieht. Ausserdem kann eine Armee Menschen ablehnen, denen sie keine Waffe anvertrauen wollen, etwa wegen politischem Extremismus. Das alles ist noch keine Verletzung von allgemeiner Gleichbehandlung, denn es geht um individuelle Fallentscheidungen. Wird aber eine gesamte Bevölkerungsgruppe ausgeschlossen, ist das eben etwas anderes.

Ich kenne sehr religiöse Männer, die in Israel in der Armee gedient haben. Es gibt für sie besondere Programme, auch in Kampfeinheiten, die auf ihre Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Ich kenne auch religiöse Frauen, die für sich entschieden haben, anstelle des Wehrdienstes einen Zivildienst zu machen, was seit einigen Jahren möglich ist. Es spricht auch nichts dagegen, jedes Jahr 400 Plätze an besonders begabte Jeschiwa-Studenten zu vergeben, die keinen Wehrdienst ableisten müssen. Eine allgemeine Wehrpflicht, die die Charedim mit einschliesst, wäre problemlos möglich.

Rabbiner Dov Lipman, der für Yesh Atid ein Parlamentsmitglied war, nannte kürzlich im Israelischen Fernsehen die protestierenden religiösen Jugendlichen «Hooligans». Es geht ihnen nicht mehr um Thora und Jüdische Identität. Sie verteidigen liebgewonnene Privilegien mit einer gehörigen Portion Übermut und mit starken Armen, die Steine auf Polizisten werfen. In einer Jeschiwa sind diese Hooligans fehl am Platz.

Eliyah Havemann lebt in Israel. Zuletzt ist von ihm erschienen: «Wie werde ich Jude? Und wenn ja, warum?», Ludwig Verlag, München 2014.