Ari Rath – vertrieben und gefeiert

STANDPUNKT

Charles E. Ritterband, 20. Januar 2017

Heute Freitag vor einer Woche ist in Wien, unmittelbar nach seinem 92. Geburtstag, der namhafte israelische Journalist Ari Rath verstorben. Dem gebürtigen Wiener war im Alter von 13 Jahren wenige Monate nach dem «Anschluss» Österreichs an Nazideutschland die abenteuerliche Flucht über Triest in einem Kindertransport auf dem Schiff «Galiläa» ins damalige Palästina gelungen. Unmittelbar nach der Ankunft gelobten er und sein Bruder Maximilian symbolisch, für ihr neues Dasein künftig nur noch Hebräisch miteinander zu sprechen – ein Gelübde, das sie auch einhielten. Einige Jahre verbrachte Rath in einem Kibbuz, teilweise, wie er erzählte, zu fünft in einem Zelt, das immer wieder vom Wind weggetragen wurde. Die Kibbuz-Jahre wurden unterbrochen durch einen mehrmonatigen USA-Aufenthalt im Auftrag der zionistischen Jugendbewegung – eine Weichenstellung, denn der Erwerb der ihm bis dahin unvertrauten englischen Sprache brachte ihn nach Rückkehr ins inzwischen gegründete Israel zur «Jerusalem Post». Für diese damals einzige englischsprachigen Zeitung des Landes arbeitete Rath während 31 Jahren, davon 18 als Journalist und Herausgeber.

In dieser Funktion lernte ich Ari Rath auf meinem ersten Auslandskorrespondenten-Posten der «Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ) in Jerusalem kennen; aus der professionellen Bekanntschaft wurde bald eine ebenso spannende wie humorvoll-augenzwinkernde Freundschaft, die sich intensivierte, als ich Ari in Wien wieder traf. Für mich war Wien der letzte NZZ-Korrespondentenposten und für Ari verlagerte sich der Lebensmittelpunkt immer mehr von seiner Wohnung in Rehavia, Jerusalem, ins Wiener Seniorenzentrum Maimonides.

Ari Raths Persönlichkeit, sein Ethos und seine politische Einstellung waren prägend für die liberale Ausrichtung der «Jerusalem Post» und deren konsequente Orientierung in Richtung Frieden und Dialog mit den Palästinensern. Dass die «Jerusalem Post» nach seinem Abgang einen radikalen Schwenk nach rechts machte, schmerzte Ari sehr – aus seiner Missbilligung für diesen neuen Kurs machte er nie einen Hehl. Ari hat viele historische Figuren selber gekannt, mit einigen zusammengearbeitet: so für den legendären Jerusalemer Bürgermeister Teddy Kollek. Er war als einziger Journalist beim historischen Treffen zwischen dem ersten israelischen Premierminister David Ben Gurion und dem deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer im Jahr 1960 mit dabei. Zu seinen journalistischen Gesprächspartnern gehörten Moshe Dayan, Golda Meir, Shimon Peres, Yitzhak Rabin, Olof Palme und Bruno Kreisky, aber auch Kurt Waldheim.

Ari begann vor einigen Jahren eine Doppelexistenz zu führen – zwischen Israel, das er völlig klar als seine Heimat bezeichnete, und, zunehmend, seiner Geburtsstadt Wien. Rasch wurde er in der Donaumetropole zu einer prominenten und bei zahlreichen Veranstaltungen präsenten Figur, er hielt Vorträge in Schulen, wo die Schüler bei den Erzählungen über das Jahr 1938 an seinen Lippen hingen, nahm als stets kritischer Kommentator teil an Podiumsdiskussionen über den Nahen Osten. Besonders wichtig war sein Auftritt in einer stets überbuchten Veranstaltung des Wiener Burgtheaters mit den «letzten Zeitzeugen» aus den Jahren des «Anschluss». 2012 publizierte Rath seine Lebenserinnerungen unter dem Titel «Ari heisst Löwe». Er nahm 2007 die österreichische Staatsbürgerschaft auf – ein Gesetz erlaubt es Emigranten als Ausnahme von der österreichischen Regel, diese wieder zu erwerben, ohne die bisherige Staatsbürgerschaft (in Israel) ablegen zu müssen. 2011 wurde Ari Rath das Grosse Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich und vier Jahre später auch das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien 2015 erteilt. Gerade in Nachrufen wurden Stimmen laut, welche die Rückkehr Ari Raths nach Wien als Akt der Vergebung interpretieren wollten – er selbst sah das allerdings anders. Die beiden Ordensverleihungen an den «Rückkehrer» Ari Rath hinterliessen bei manchen kritischen Beobachtern einen etwas bitteren Nachgeschmack: Was hat es mit jenen mittels hochkarätigen Orden belohnten «Verdiensten» um Österreich und Wien auf sich? Ist es die problematische Interpretation von Ari Raths Rückkehr als Akt des «Verzeihens» – und damit einer symbolischen Tilgung jener grossen Schuld, der Erleichterung des chronisch schlechten österreichischen Gewissens?

Charles E. Ritterband ist langjähriger Auslandskorrespondent der «Neuen Zürcher Zeitung» in Jerusalem, Washington, London, Buenos Aires und Wien.