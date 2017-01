Ari Rath 1925-2017

Ari Rath auf einer Aufnahme von 2013

Ari Rath, ein in Wien geborener israelischer Journalist, der 14 Jahre lang (1975-1989) Chefredaktor der Tageszeitung «Jerusalem Post» gewesen ist, starb am Freitag in Wien eine Woche nach seinem 92. Geburtstag. Der 1925 geborene Ari (Arnold) Rath gehörte zu jenen jüdischen Kindern, denen es gelungen ist, vermittels Spezialtransporten nach Palästina dem Holocaust der Nazis nach dem Anschluss Österreichs ans Reich 1938 zu entrinnen. Er schloss sich 1957 der «Jerusalem Post» an, deren Chefredaktor er 1975 wurde. Als bewusster Verfechter des Dialogs zur Lösung früherer und gegenwärtiger Konflikte erfuhr er zahlreiche Ehrungen; unter anderem erhielt er den deutschen Verdienstorden, und die Goldene Ehrenauszeichnung von Wien. Zu Raths engen Freunden zählten neben dem österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky auch Golda Meir, der Jerusalemer Bärgermeister Teddy Kollek, Shimon Peres, David Ben-Gurion und der 1995 ermordete Yitzhak Rabin. 2007 erlangte Ari Rath erneut die österreichische Staatsbürgerschaft, die ihm nach dem Abschluss aberkannt worden war, und er verbrachte die letzten Jahres seines Lebens vorwiegend in Wien. Seine Beerdigung ist für heute Montag im Kibbutz Givat Hashlosha vorgesehen. – 1946 wurde der Verstorbene als Emissär der Habonim-Bewegung in die USA entsandt, wo er sich unter anderem an den Waffenkäufen für den entstehenden Staat Israel beteiligte. In seine Geburtstadt Wien kehrte er 1948 zum ersten Mal nach dem Krieg zurück, wobei er sich, wie Ofer Aderet am Sonntag in «Haaretz» schrieb, «in einer Geisterstadt» vorkam. Wien erinnerte ihn an einen «enormen Friedhof». Ari Rath identifizierte sich stets mit der Arbeitspartei und ihren Idealen, hielt gleichzeitig aber auch den Kontakt zu seinen europäischen Wurzeln aufrecht. Zu diesen gehörten auch weitreichende Kreise von Beziehungen in Österreich wie in Deutschland. Zu seinen engen Freunden zählten auch Willy Brandt und der Verleger Axel Springer. Zu den historischen Ereignissen, denen der Verstorbene beigewohnt hatte, zählte das Treffen zwischen David Ben-Gurion und Konrad Adenauer 1960 in den USA. In seiner Zeit als journalistischer Leiter der «Jerusalem Post» hielt das Blatt sich auch an die von ihm vertretene Linie der friedlichen Aussöhnung zwischen Israeli und Palästinensern. «Nie liess er eine Gelegenheit aus, um darauf hinzuweisen, dass die Jerusalem Post einst viel liberaler gewesen ist», schrieb Alexandra Foderl-Schmid in einem im Wiener «Standard» veröffentlichten Nachruf auf Rath. «Ihn beschäftigten nicht nur Entwicklungen in seiner Zeitung, sondern auch in seinem Lande.» Im persönlichen Gespräch war Ari Rath freundschaftlich und konnte auch zuhören, kannte aber keine Kompromisse, wenn es darum ging, seinen Standpunkt zu verteidigen. Ein wahrer Journalist der alten Klasse, wie sie heute immer seltener werden. [JU]