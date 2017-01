Archäologiediebstahl – ein blühendes Geschäft

AKKO

31. Januar 2017

Polizei stoppt Fahrzeug mit wertvollem Raubgut.

Dieser Tage stoppte eine Gruppe von Polizeioffizieren aus der nordisraelischen Stadt Akko ein verdächtiges Fahrzeug. Bei der anschliessenden Durchsuchung konnte eine bedeutende Sammlung archäologischer Gegenstände sichergestellt werden. Das Alter einiger der Objekte wird auf rund 4000 Jahre geschätzt. Von Gesetzes wegen bedarf in Israel jeder Handel mit Antiquitäten einer Lizenz der Israelischen Antiquitätenbehörde (IAA). Mit in Israel gefundenen Objekten, die vor 1978 in Privatbesitz gelangten, darf von Gesetzes wegen Handel betrieben werden, während nach diesem Jahr entdeckte Gegenstände als Staatseigentum gelten. Dessen ungeachtet blüht der illegale Antiquitätenhandel, und in gewissen Fällen erreichen die Preise für ein Objekt auf dem Untergrundmarkt mehrere hunderttausend Dollar. Hinzu kommt, dass Antiquitätendiebe oft Fälschungen in eine Sammlung integrieren, um das Angebot begehrter und wertvoller erscheinen zu lassen. Nicht selten fügen Diebe archäologischen Stätten bei unsachgemässer Ausgrabung auch schwere Schäden zu. [TA]